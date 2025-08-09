Analista político Johel Orta: "Hay más de 200 empresas solicitando a la OFAC participar en la industria petrolera y gasífera venezolana"

El analista político, Johel Orta, invitado al programa "Juntos pero no Revueltos", de la agencia Venezuela News conducido por Pedro Carvajalino, Michel Caballero y Carlyana Arriechi, aseguró este viernes 8 de agosto que hay más de 200 empresas solicitando a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) participar en la industria petrolera y gasífera de Venezuela.

En este sentido, agregó que «nosotros vamos a tener en los próximos tiempos, el resuelve del conflicto con Guyana y vamos a tener otro territorio que es precioso en recursos naturales», manifestó Orta en el podcasts que se transmite por las plataformas de Venezuela News.

Por consiguiente, el analista político Johel Orta resaltó que durante los próximos años el Ejecutivo debe renovar el tema económico y energético. Esto, como una nueva oportunidad para gobernar y liderar los distintos mecanismos del país.

«Debe renovar lo que sucede en Guayana y lo que sucede en PDVSA», manifestó.

Liderazgo de Maduro

En este sentido, Orta habló sobre el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Además, resaltó que el respaldo del Comandante Chávez estuvo orientada la experiencia laboral y la relación política e internacional.

«Chávez no lo deja ahí por gusto nada más, sino que estuvo siete años ejerciendo como canciller y relacionándose con los líderes del mundo entero».

Venezuela zona de paz

Finalmente, el también abogado, expuso que Venezuela «está agotada de la confrontación y la pelea», en relación a las políticas implementadas por la oposición. «El gobierno lo ha comprendido afortunadamente», argumentó a Pedro Carvajalino, Michel Caballero y Carlyana Arriechi.