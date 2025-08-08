Tres buques fletados por Chevron ya navegan hacia Venezuela para transportar crudo hacia EEUU

Referencial Credito: Web

08-08-25.-Al menos tres buques que abastecen de petróleo a Chevron están navegando con rumbo hacia Venezuela este jueves, según lo reportó Reuters con base en datos navegación. Estos tanqueros habían sido utilizados con anterioridad para transportar crudo desde puertos venezolanos hacia Estados Unidos.



A finales del mes pasado, Estados Unidos autorizó a Chevron a reactivar sus operaciones en las empresas mixtas que tiene con Pdvsa, después de que la licencia de actividad fuese suspendida en mayo.



Aunque, según la información de Reuters, tan pronto como lleguen los buques se reanudaránlas exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, todavía no ha sido publicada la licencia por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), algo que aparentemente no sucederá, ya que según el mismo medio en un reporte previo, la concesión se otorgo de manera privada.



«A Chevron se le ha otorgado una licencia estadounidense restringida para operar en Venezuela, dijeron el miércoles tres fuentes cercanas a la decisión, agregando que ningún dinero proveniente de las ganancias del petróleo puede transferirse de ninguna manera a la administración de Nicolás Maduro», decía el reporte de la agencia el 31 de julio.

