Ministerio de Educación realizará censo en las comunidades para ubicar niños y jóvenes que no estén estudiando

Ministro de Educación Héctor Rodríguez

9 de agosto de 2025.- El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que durante el descanso escolar, se han propuesto ir a las comunidades para buscar a los niños, niñas y jóvenes que estén fuera del sistema escolar.



El titular de Educación, en su canal de Telegram, precisó que son tres las etapas en que se llevarán a cabo el proceso:



Del 11 al 16 de agosto conformarán los equipos y harán el diagnóstico por comunidad y calle.



Del 18 al 30 se realizará el censo para ubicar, caracterizar y hacer el registro de cada caso



Del 1 al 8 de septiembre: inscripciones en los planteles.



Acompañamiento en el año escolar



Rodríguez precisó que tras lograr la inscripción de los estudiantes en los planteles, «es fundamental el acompañamiento y padrinazgo de las comunidades a cada estudiante para garantizar su desarrollo y crecimiento integral en el seno educativo».



Con respecto a la infraestructura educativa, el titular de Educación señaló que el gobierno nacional, regional, municipal y comunal, irán a todas las escuelas para hacer rehabilitación y mantenimiento con la meta de brindar espacios óptimos a los estudiantes, para el nuevo año escolar 2025 – 2026.