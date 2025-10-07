Precio del oro alcanza récord histórico de 4 mil dólares por onza

Lingotes de oro (referencial) Credito: Web

7 de octubre de 2025.- El precio del oro alcanzó este martes un nuevo valor histórico de cuatro mil dólares por onza, lo que destacó un récord que se promueve por la fuerte demanda de inversión ante la creciente incertidumbre geopolítica y económica, que llevó a que las acciones y bonos mundiales recuperaran la estabilidad.



Las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que conllevan al debilitamiento del dólar, es un impulsor para la demanda del oro, que incrementó su valor en un 51% en lo que va del año 2025.



El crecimiento se debe a las compras de los bancos centrales, así como el aumento de la participación de los inversores minoristas y la demanda de fondos cotizados en bolsa respaldados por el metal. En el primer trimestre, registró su mayor rendimiento trimestral desde 1986.



Con la compra del metal, los inversores consideran que tienen una cobertura contra la inflación y una manera de proteger su capital.



Las amenazas de la Casa Blanca de aplicar recortes a los estados demócratas y despedir a los empleados federales acentuaron la búsqueda de refugio en los activos considerados más seguros.