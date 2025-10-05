Estiman que todas las monedas del mundo se convertirán en "stablecoins" antes de 2030

Moneda digital también conocida como Tether, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense y diseñada para mantener un valor estable Credito: Agencias

5 de octubre de 2025.- El cofundador de la criptomoneda Tether (USDT), Reeve Collins, estimó que todas las monedas del mundo se convertirán en «stablecoins» antes de 2030, dada la digitalización financiera que hay en el mundo y la adopción de la tecnología blockchain.



«Todas las divisas serán stablecoins. Incluso el dólar, el euro o el yen. Simplemente serán monedas tradicionales corriendo sobre blockchain», indicó durante una entrevista en Token2049, en Singapur.



Asimismo, señaló que este cambio marcará una nueva etapa en el mercado financiero, porque el dinero fiat o fiduciario convivirá con los activos tokenizados bajo la misma infraestructura digital.



Reeve Collins consideró que en los próximos 5 años, los «stablecoins» serán el principal método para transferir dinero: «depende de cómo definas stablecoin, básicamente significa mover dinero sobre blockchain».



Manifestó, además, que «cada gran institución, cada banco quiere crear su propio ‘stablecoin’. Es rentable y más eficiente para transaccionar. Lo que viene es la convergencia entre las finanzas centralizadas y descentralizadas».



Igualmente, aseveró que los activos tokenizados son más «transparentes y eficientes», puesto que se mueven de manera global, instantáneos y sin intermediarios.



«La utilidad de un activo tokenizado es tan superior que su retorno también aumenta», puntualizó el cofundador de la criptomoneda Tether, según publicó BitFinanzas.