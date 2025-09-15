La cifra millonaria que ganó Canelo Álvarez pese a la derrota frente a Terence Crawford

Al parecer Canelo se llevó 100 millones de dólares y Crawford apenas una bolsa de 10 millones Credito: Agencias

La pelea que enfrentó al mexicano Saúl Canelo Álvarez con el estadounidense Terence Crawford, por el título unificado de los supermedianos en Las Vegas, se consolidó como uno de los eventos del boxeo más rentables de la historia reciente, impulsado por las cifras millonarias que ambos acordaron con su participación.

La magnitud económica quedó reflejada en sus contratos, donde el mexicano se garantizó una bolsa mínima de 100 millones de dólares, mientras que el estadounidense recibió alrededor de 50 millones de dólares, según la cadena ESPN. La contienda formó parte de los compromisos de Álvarez con Riyadh Season y Turki Al-Alsheikh, acuerdo que contempla cuatro combates a cambio de 400 millones de dólares.

Bajo estos términos, de acuerdo a ESPN, el mexicano podría elevar su retribución hasta los 150 millones por el combate, a lo que se le añaden bonificaciones por patrocinadores, derechos de transmisión y premios adicionales por nocaut. De esta forma, diversos portales estimaron que el patrimonio del boxeador rondará los 300 millones de dólares.

El capital de Álvarez no solo se basa en sus logros sobre el ring, sino que también tiene inversiones fuera de él. Cuenta con la promotora Canelo Promotions, tiendas, inversiones inmobiliarias y marcas propias, tanto de ropa como de suplementos deportivos.

En la noche de este sábado Crawford derrotó a Álvarez y se coronó campeón del mundo

Del lado de Crawford, diferentes fuentes estimaron que sus ingresos superaron los 50 millones de dólares, entre incentivos, acuerdo contemplados en el contrato y por su posición como retador.

El ganador también se llevó premios exclusivos, como un anillo "estilo Super Bowl" valuado en 100.000 dólares, con 10 quilates de piedras en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos. El cinturón tradicional de campeón tiene una valuación estimada de 188.000 dólares.

Qué dijo Canelo sobre la herencia para sus hijos

El propio Canelo confirmó en una entrevista para Telemundo Sports que sus cuatro hijos, Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel, además de la bebé que nacerá en el mes de septiembre no recibirán herencia por parte de su padre: "El dinero es mío, no tuyo".

De todas formas, aclaró que sus hijos nunca pasarían necesidades, pero que tampoco llevarán una vida cómoda y de ricos gracias a sus ingresos.

Canelo profundizó tras la pregunta de un periodista: "Ellos no tienen la vida garantizada. Te estoy dando las bases para hacer tu dinero. Tienes la oportunidad de hacer lo quieran, aquí estoy para apoyarte, para darte las herramientas que yo no tuve en su momento. Pero el dinero que ves es mío, no tuyo".