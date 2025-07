Exmarine condenado de triple crimen en España, entre liberados en Venezuela, según el Foro Penal

Dahud Hanid Ortiz, exmarine estadounidense condenado por asesinar a tres personas en Madrid Credito: Web

23-07-25.-Dahud Hanid Ortiz, exmarine condenado de matar a tres personas en Madrid en 2016, fue excarcelado en Venezuela el pasado viernes junto a otros nueve estadounidenses, tras un inédito intercambio entre Caracas y Washington, que incluyó la liberación de 252 venezolanos en El Salvador y de un grupo de detenidos en el país caribeño, confirmó este martes a EFE la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.



El 22 de junio de 2016, el exmarine -a quien Foro Penal no considera preso político- viajó desde Alemania, donde vivía, a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas para matarlo, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba, según consta en los registros judiciales del caso.



Hanid Ortiz mató a las tres personas que encontró -dos trabajadoras de nacionalidad cubana y un cliente ecuatoriano-, prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen, y donde fue condenado en 2024 a 30 años de prisión, el máximo previsto en la legislación local.



Este martes, Salas -quien se salvó del ataque del exmarine- expresó a EFE, en nombre de las familias de las víctimas, la consternación, la preocupación y el miedo que les causa que los Gobiernos de esos dos países, Venezuela y Estados Unidos, liberen a «un criminal convicto, asesino de tres personas, ya sea a propósito o bien por ignorancia y pura mediocridad».



También criticó que, por ahora, «España no ha hecho absolutamente nada», pues, con esa decisión, «se manda un mensaje a España y a toda Europa, que es que cualquiera puede cometer tres asesinatos y salir impune de esto».

