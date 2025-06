Irán rinde homenaje a 60 caídos en guerra con Israel en un funeral de Estado marcado por tensiones con Trump

Irán celebró el sábado un funeral de Estado por unas 60 personas, incluyendo a sus comandantes militares, fallecidas en su guerra con Israel, después de que el máximo diplomático de Teherán condenara los comentarios de Donald Trump sobre el Líder Supremo Alí Jamenei como "inaceptables".

Los procedimientos en Teherán para los científicos nucleares y comandantes militares fallecidos en ataques israelíes comenzaron a las 8:00 a. m. hora local (04:30 GMT).

"La ceremonia en honor a los mártires ha comenzado oficialmente", anunció la televisión estatal, mostrando imágenes de personas vestidas de negro, ondeando banderas iraníes y sosteniendo fotos de los comandantes militares caídos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, junto con otros altos funcionarios gubernamentales y comandantes militares, incluido Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria, asistieron al evento.

El asesor principal del líder supremo de Irán, Ali Shamkhani, quien fue blanco de ataques y herido durante la guerra, también participó en la ceremonia, usando un bastón, según mostró la televisión estatal.

Las imágenes mostraban ataúdes envueltos en banderas iraníes y con retratos de los comandantes fallecidos uniformados cerca de la plaza Enghelab, en el centro de Teherán.

Los féretros del jefe de la Guardia, el general Hossein Salami; el jefe del programa de misiles balísticos de la Guardia; el general Amir Ali Hajizadeh; y otros fueron transportados en camiones por la calle Azadi de la capital.

Salami y Hajizadeh murieron el primer día de la guerra, el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva que, según afirmó, pretendía destruir el programa nuclear iraní, dirigida específicamente contra comandantes militares, científicos e instalaciones nucleares.

Estados Unidos llevó a cabo ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes el fin de semana pasado, sumándose a los bombardeos de su aliado Israel contra el programa nuclear iraní en el conflicto de 12 días que comenzó el 13 de junio.

Tanto Israel como Irán se adjudicaron la victoria en la guerra que concluyó con un alto el fuego, y el líder iraní Jamenei minimizó los ataques estadounidenses, calificándolos de "sin efectos significativos".

En una diatriba en su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente a Teherán el viernes por afirmar haber ganado la guerra. También afirmó saber "exactamente dónde se refugiaba (Jamenéi) y que no permitiría que Israel ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... le quitaran la vida".

"Lo salvé de una muerte muy horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir '¡gracias, presidente trump!'", declaró el líder estadounidense.

Trump añadió que en los últimos días había estado trabajando en la posible eliminación de las sanciones contra Irán, una de las principales exigencias de Teherán.

"Pero no, en lugar de eso, recibí una declaración de ira, odio y repugnancia, e inmediatamente abandoné todo trabajo sobre el levantamiento de las sanciones, y más", declaró Trump.

El sábado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió a Trump condenó los comentarios del presidente republicano sobre Jamenei.

"Si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo, debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el Líder Supremo de Irán, el Gran Ayatolá Jamenei", publicó Araghchi en la red social X.

"El gran y poderoso pueblo iraní, que demostró al mundo que el régimen israelí no tenía otra opción que correr hacia 'Papá' para evitar ser aplastado por nuestros misiles, no tolera amenazas ni insultos".

Los ataques israelíes contra Irán mataron al menos a 627 civiles, según el ministerio de Salud de Teherán. Los ataques iraníes contra Israel mataron a 28 personas, según cifras israelíes.

Inédito funeral de Estado

La ceremonia en Teherán "en honor a los mártires" será seguida por una procesión fúnebre hasta la plaza Azadi, a unos 11 kilómetros (siete millas) de la extensa metrópolis.

Mohsen Mahmoudi, jefe del Consejo de Coordinación para el Desarrollo Islámico de Teherán, prometió que sería un "día histórico para el Irán islámico y la revolución".

Entre los fallecidos se encuentra Mohammad Bagheri, general de división de la Guardia Revolucionaria de Irán y segundo al mando de las fuerzas armadas después del líder iraní.

Será enterrado junto a su esposa y su hija, periodista de un medio de comunicación local, fallecidas en un ataque israelí.

El científico nuclear Mohammad Mehdi Tehranchi, también fallecido en los ataques, será enterrado junto a su esposa.

El comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, quien murió el primer día de la guerra, también será sepultado tras la ceremonia del sábado, en la que también se honrará a al menos otros 30 altos comandantes.

De las 60 personas que serán sepultadas tras la ceremonia, cuatro son niños.

"Amenaza inminente"

Durante su primer mandato, Trump se retiró en 2018 de un acuerdo nuclear histórico, negociado por el expresidente estadounidense Barack Obama.

El acuerdo que Trump había abandonado pretendía imposibilitar prácticamente la construcción de una bomba atómica por parte de Irán, permitiéndole al mismo tiempo desarrollar un programa nuclear civil.

Irán, que insiste en que su programa nuclear es solo para fines civiles, intensificó sus actividades tras la retirada de Trump del acuerdo.

Tras los ataques estadounidenses, Trump anunció que las negociaciones para un nuevo acuerdo comenzarían la próxima semana.

Pero Teherán negó la reanudación, y el líder Jamenei afirmó que Trump había "exagerado los acontecimientos de forma inusual", rechazando las afirmaciones estadounidenses de que el programa nuclear iraní se había retrasado décadas.

Israel había afirmado haber "frustrado el proyecto nuclear de Irán" durante la guerra de 12 días. Pero su ministro de Asuntos Exteriores reiteró el viernes que el mundo tenía la obligación de impedir que Teherán desarrollara una bomba atómica.

"La comunidad internacional tiene ahora la obligación de impedir, por cualquier medio eficaz, que el régimen más extremista del mundo obtenga el arma más peligrosa", escribió Gideon Saar en X.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés