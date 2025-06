Fiscalía investigará caso de suicidio de estudiante de medicina por presunto bulying de sus profesores en Guárico

12-06-25.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles una investigación sobre el suicidio de un estudiante universitario, a quien presuntamente sus profesores le hacían bullying. Tanto el alumno como los docentes involucrados pertenecen a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), ubicada en San Juan de los Morros, Guárico.Destacó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 79ª nacional, para que investigue y sancione el presunto acoso del que fue víctima el universitario identificado con las siglas F.N.G.M.Tras el deceso, su hermana denunció en Facebook que el jovencito era víctima de acoso docente dentro de la universidad. «Quiero hacer un llamado a las autoridades de la universidad, no puede seguir muriendo personas inocentes por culpa de educadores incompetentes que no saben hacer su trabajo», fue parte del mensaje que compartió la familiar del adolescente.La víctima cursaba la carrera de Medicina, en la mencionada universidad guariqueña.Saab no dio más detalles sobre este suceso que está conmocionando a la referida universidad del estado Guárico y a esa entidad en general.