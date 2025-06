Juventud Comunista de Venezuela rechaza detención arbitraria de joven migrante venezolano en Nueva York

09-06-25.-A través de un comunicado, la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) condenó la detención en Nueva York del migrante venezolano Dylan López Contreras, un joven de 20 años que fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) el pasado 21 de mayo, tras acudir a una audiencia programada relacionada con su solicitud de asilo en Estados Unidos.López no cuenta con antecendentes penales y se trata del primer estudiante del sistema de educación pública de Nueva York detenido en el contexto de la ofensiva antimigratoria de Donald Trump.Estudiantes, funcionarios y activistas de organizaciones no gubernamentales protestaron a finales de mayo a las afueras del tribunal donde el joven fue detenido. El pasado martes 3 de junio, la Alcaldía de Nueva York anunció que se unía a la defensa legal del migrante venezolano.«La JCV rechaza estas prácticas que criminalizan a quienes migran ante la aguda crisis económica que enfrenta Venezuela; agravada por las políticas antiobreras y antipopulares de la administración de Nicolás Maduro y por las medidas coercitivas unilaterales que países como EE.UUU han impuesto contra nuestro pueblo», dijo la organización juvenil venezolana en su pronunciamiento.«Mediante procedimientos flagrantes y violatorios de cualquier derecho humano, cientos de migrantes han sido sometidos en los últimos meses a procesos de deportación acelerados que ignoran la dignidad y la legalidad», agregó la JCV a través de sus redes sociales.A continuación, reproducimos integralm ente el comunicado:La Juventud Comunista de Venezuela (JCV) condena de manera enérgica e inequívoca la detención arbitraria de Dylan López Contreras, un joven migrante venezolano arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) el pasado 21 de mayo, tras acudir a una audiencia programada relacionada con su solicitud de asilo en Estados Unidos.Dylan, de 20 años de edad y sin antecedentes penales, vivía en el Bronx y se trata del primer estudiante del sistema de educación pública de Nueva York detenido en el contexto de la ofensiva antimigratoria de Donald Trump.La JCV rechaza estas prácticas que criminalizan a quienes migran ante la aguda crisis económica que enfrenta Venezuela; agravada por las políticas antiobreras y antipopulares de la administración de Nicolás Maduro y por las medidas coercitivas unilaterales que países como EE.UUU han impuesto contra nuestro pueblo.Mediante procedimientos flagrantes y violatorios de cualquier derecho humano, cientos de migrantes han sido sometidos en los últimos meses a procesos de deportación acelerados que ignoran la dignidad y la legalidad. Tal es el caso de los connacionales que han sido detenidos y posteriormente enviados al Centro Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, o expulsados a Venezuela.No es menos condenable la colaboración del gobierno de Nayib Bukele que no solamente ha erigido nuevos campos de concentración en los que impera la ausencia de garantías, sino que los ha ofrecido a cambio de dinero para que Donald Trump lleve acabo su inhumana e ilegal política de expulsión de migrantes.De igual forma, denunciamos que en Venezuela se sigue institucionalizando la represión, a través de detenciones arbitrarias y, en algunos casos, la desaparición forzada temporal de activistas sociales y políticos; confirmando el carácter reaccionario y autoritario de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).Desde las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados permanecen ocultos, cientos de jóvenes, estudiantes y trabajadores fueron encarcelados sin el respecto del debido proceso o de garantías constitucionales. Aún cinco adolescentes permanecen tras las rejas acusados sin fundamento alguno de «terrorismo». Su liberación, así como la de todos los jóvenes que enfrentan procesos judiciales viciados, son demandas irrenunciables.La JCV insta a las organizaciones juveniles revolucionarias y antiimperialistas de Venezuela y el mundo, a alzar su voz de protesta por los migrantes criminalizados en Estados Unidos y por la liberación de los jóvenes encerrados injustamente en cárceles venezolanas.