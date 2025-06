(VIDEO) Trump despliega la Guardia Nacional tras el segundo día de protestas migratorias en Los Ángeles

08-06-25.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un memorando presidencial para desplegar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional con el fin de dispersar las protestas por operativos migratorios en el área de Los Ángeles, informó la Casa Blanca en un comunicado la noche de este sábado.“La administración Trump tiene una política de cero tolerancia para el comportamiento criminal y la violencia, especialmente cuando esa violencia está dirigida a agentes del orden que intentan hacer su trabajo”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. “Estos criminales serán arrestados y llevados rápidamente ante la justicia”.Este sábado, manifestantes se reunieron en Paramount, California. El asambleísta José Luis Solache informó que cuatro personas fueron arrestadas.El FBI está investigando supuestos casos de manifestantes que obstruyeron operaciones de control migratorio en Los Ángeles el viernes y sábado, según informó en redes sociales el subdirector de la agencia, Dan Bongino.La Casa Blanca dijo que Trump llamó a la Guardia Nacional para “abordar la anarquía que se ha permitido que prospere”.“En los últimos días, turbas violentas han atacado a agentes de ICE y agentes federales que realizaban operaciones básicas de deportación en Los Ángeles, California”, dice el comunicado. “Estas operaciones son esenciales para detener y revertir la invasión de criminales ilegales en Estados Unidos. Tras esta violencia, los líderes demócratas ineptos de California han abdicado completamente de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos”.Más temprano este sábado, el “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, dijo en una entrevista con Fox News que se llamaría a la Guardia Nacional para responder a las protestas.“Estamos haciendo que Los Ángeles sea más seguro, y la alcaldesa (Karen) Bass debería agradecernos por hacer su ciudad más segura”, dijo Homan. “Esto se trata de hacer cumplir la ley, y, de nuevo, no vamos a disculparnos por hacerlo”.Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno tiene dos opciones: “Deportar a los invasores o rendirse ante la insurrección”.El Departamento de Justicia también criticó a las autoridades de California mientras las protestas por los operativos federales de inmigración entraban en su segundo día este sábado.“El ataque violento contra las fuerzas del orden en Los Ángeles por parte de alborotadores fuera de la ley es despreciable y la alcaldesa Bass y el gobernador Newsom deben pedir que termine. Los hombres y mujeres de ICE arriesgan sus vidas para proteger y defender la vida de los ciudadanos estadounidenses”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado este sábado.La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un “mensaje para los alborotadores de Los Ángeles” en redes sociales este sábado: “No nos detendrán ni nos frenarán”, escribió. “@ICEgov seguirá haciendo cumplir la ley. Y si tocan a un agente del orden, serán procesados con todo el peso de la ley”.El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que no participó en la aplicación de leyes migratorias y que estaba trabajando para garantizar la seguridad del público.“El Departamento del Sheriff no participó en ninguna operación o acción de las fuerzas federales y respondió únicamente para el control del tráfico y de multitudes”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado.La respuesta a las protestas generó un conflicto entre ICE y el Departamento de Policía de Los Ángeles. “Nuestros valientes agentes estaban ampliamente superados en número, ya que más de 1.000 alborotadores rodearon y atacaron un edificio federal”, dijo ICE en un comunicado. “Tomó más de dos horas para que el Departamento de Policía de Los Ángeles respondiera, a pesar de haber sido llamado en múltiples ocasiones”.Pero el Departamento de Policía de Los Ángeles afirmó: “Contrario a la afirmación de que el Departamento de Policía de Los Ángeles demoró más de dos horas en responder, nuestro personal se movilizó y actuó tan rápido como las condiciones de seguridad lo permitieron”.Las protestas comenzaron el viernesLas protestas comenzaron el viernes por la tarde. La policía emitió la noche del viernes una alerta táctica en toda la ciudad, casi dos horas después de declarar las protestas en el centro como reuniones ilegales. “El uso de municiones menos letales ha sido autorizado por el Comandante del Incidente”, escribió la División Central del Departamento de Policía de Los Ángeles en una publicación en X.Videos de la escena muestran a agentes del orden en equipo antidisturbios, con bastones, escudos y lanzando bombas de humo a la multitud. Los manifestantes coreaban “Libérenlos a todos” y sostenían carteles con mensajes como “Plenos derechos para todos los inmigrantes” y “Alto a las deportaciones”. En los videos se ve a varios agentes con equipo antidisturbios inmovilizando al menos a una persona en el suelo.La protesta se produjo después de que al menos 44 personas fueran arrestadas por agentes federales de inmigración más temprano ese día, reportó Associated Press, luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutaran órdenes de registro en tres lugares, según una portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los arrestos se dan en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, que ha implicado olas de redadas y deportaciones en todo el país.La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó los arrestos migratorios como “caos total”, según la filial de CNN KABC. La alcaldesa afirmó que no le informaron previamente sobre las redadas. “Genera una sensación de terror en toda la comunidad”, afirmó. “ICE literalmente perseguía a la gente por la calle”.La actividad federal de las fuerzas del orden ocurrió el mismo día en que varias fuentes dijeron a CNN que la administración Trump se prepara para una “cancelación a gran escala” de fondos federales para California.CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información.Una de las redadas del viernes fue en el distrito de la moda de la ciudad, donde los agentes presentaron una orden de registro después de que un juez determinara que un negocio presuntamente usaba documentos ficticios para algunos de sus trabajadores, dijo a CNN Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía de EE.UU.Líder sindical arrestadoDavid Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) de California, fue arrestado por agentes federales tras supuestamente intentar obstruir su acceso en un lugar de trabajo, informó en X el fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli.“Quiero ser claro: no me importa quién seas, si impides a los agentes federales, serás arrestado y procesado”, dijo Essayli.Tras recibir atención médica por lesiones sufridas durante su arresto, Huerta emitió un comunicado condenando las redadas en toda la ciudad.“Personas trabajadoras, miembros de nuestra familia y comunidad, están siendo tratados como criminales”, dijo. “Todos debemos oponernos colectivamente a esta locura porque esto no es justicia. Esto es injusticia. Y todos debemos estar del lado correcto de la justicia”.“Nadie debería ser lastimado por presenciar una acción del Gobierno”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado en respuesta al arresto de Huerta, describiendo al presidente sindical como “un líder respetado, un patriota y un defensor de la clase trabajadora”.Bass aseguró que los arrestos migratorios del viernes fueron diferentes a acciones previas, más organizadas.“He estado realmente preocupada por esto desde el principio y, hasta donde sé, es la primera vez que algo así ocurre en nuestra ciudad”, dijo a KABC. “Sabemos que ICE ha estado aquí, pero antes eran arrestos dirigidos; esto fue simplemente un caos total”.“Genera una sensación de caos en nuestra ciudad, y una sensación de terror, y es simplemente inaceptable”.La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió a “los funcionarios electos que cumplan su compromiso con todos los angelinos —inmigrantes y no inmigrantes por igual— tomando todas las medidas necesarias para detener esta operación paramilitar opresiva y vil y mantener nuestra ciudad segura y unida”, de acuerdo con un comunicado emitido el viernes.Manifestantes se enfrentan a la policíaManifestantes se reunieron frente al Edificio Federal en el centro de Los Ángeles alrededor de las 4 p.m. hora local, informó la filial de CNN KABC. En un momento, cientos de activistas comenzaron a marchar hacia un centro de detención en Temple Street.Un video obtenido por CNN muestra a manifestantes retrocediendo de la entrada del edificio tras enfrentarse cara a cara con la policía que lo custodiaba. Se lanzan varios proyectiles contra los agentes, que llevan chalecos antibalas y escudos protectores.Otros videos muestran el centro de detención cubierto de grafitis contra ICE, con algunos manifestantes bloqueando vehículos del Departamento de Policía de Los Ángeles en las cercanías.Familiares y amigos de personas detenidas por las autoridades migratorias acudieron al centro de detención para averiguar más sobre su situación, informó KABC.Una joven que habló con el medio dijo que fue al edificio entre lágrimas después de que su padre fuera detenido por agentes federales.El Departamento de Policía de Los Ángeles declaró una reunión ilegal alrededor de las 7 p.m., hora local, y advirtió que los manifestantes serían arrestados si permanecían en la zona.Imágenes aéreas de KABC muestran a las fuerzas del orden lanzando bombas de humo en una calle para dispersar a las personas y dar paso a SUVs y vehículos de estilo militar.“El Departamento de Policía de Los Ángeles continuará teniendo una presencia visible en todas nuestras comunidades para garantizar la seguridad pública, pero no ayudaremos ni participaremos en ningún tipo de deportaciones masivas, ni el Departamento de Policía de Los Ángeles intentará determinar el estatus migratorio de una persona”, dijo el jefe de policía Jim McDonnell en un comunicado sobre las actividades de control migratorio.“Quiero que todos, incluida nuestra comunidad inmigrante, se sientan seguros al llamar a la policía en momentos de necesidad y sepan que el Departamento de Policía de Los Ángeles estará ahí para ustedes sin importar el estatus migratorio de nadie”.Newsom dijo en un comunicado el sábado: “Las continuas redadas federales caóticas en California, para cumplir una cuota arbitraria de arrestos, son tan imprudentes como crueles”.“El caos de Donald Trump está erosionando la confianza, separando familias y socavando a los trabajadores e industrias que impulsan la economía de Estados Unidos”, afirmó el gobernador.