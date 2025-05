Juliette Binoche se dirigió al público del Festival de Cannes y del mundo con dolorosas palabras‚ en un merecido homenaje a Fatima Hassouna. La presidenta del jurado del 78º Festival de Cannes, la actriz francesa, habló sobre la fotoperiodista palestina, que murió en un ataque israelí en Gaza y que es tema de un documental presentado en el certamen.

Cannes honra a una voz silenciada: Fatima Hassouna, asesinada en Gaza. Su documental fue seleccionado... un día después, un ataque israelí la mat@.

"Fatima debería estar aquí, entre nosotros. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños. Y nosotros, los espectadores, lo acogemos", explicó Binoche en la gala de inauguración del festival. Un día antes de su muerte Fatima había recibido la noticia de que la película en la que participaba había sido seleccionada para el Festival de Cannes. Ella había escrito:

La muerte pasó a través de mi‚ la muerte del tirador me atravesó‚ y me convertí en un ángel‚ a los ojos de una vasta ciudad‚ más grandes que mis sueños‚ más grandes que esta ciudad‚ me convertí en una poeta sagrada‚ ante los ojos del bosque‚ volviéndome ermitaña y ofrendando un ciprés

"El viento del dolor es hoy en día tan violento, se lleva por delante a los más débiles"‚ declaró la actriz. A pocas horas de la gala en Cannes, más de 380 personalidades del mundo del cine publicaron una carta abierta de denuncia del genocidio de Israel contra Gaza. Advertisement - Scroll to Continue

