Buscan a venezolana desaparecida en Ecuador desde hace cinco meses: Iba a una entrevista de trabajo

16-02-25.-Una familia de Santa Bárbara de Barinas busca a Evelyn María Alarcón, de 28 años, quien desapareció en septiembre del año pasado en Cuenca, Ecuador.



De acuerdo con medios locales, la tía de la joven, Emilse Alarcón, relató que su sobrina, quien tiene tres niños, migró en junio de 2024 pero decidió viajar sola con la intención de ayudar a su familia.



El día de septiembre que desapareció iba a una entrevista de trabajo, pero no volvieron a saber nada de ella.



“Ella llamaba todos los días y varias veces al día, siempre estaba muy pendiente de nosotros. Ese día nos llamó a las 9 de la noche, pero luego de esa hora no volvió a comunicarse, aun cuando su última conexión fue a las 12:30 de la noche”, según revelaba su última conexión en WhatsApp.



Agregó que la joven venezolana desapareció junto a una colombiana identificada como Angie Martínez, quien fue a la entrevista ya que ambas estaban convocadas.



Mencionó que su sobrina contaba con el apoyo de una amiga, que en la actualidad está detenida por ser una posible integrante de la banda “Los Lobos” en Ecuador, y al parecer se dedicaba a la extorsión y el secuestro.



“Nosotros creemos que ella tiene que saber dónde está Evelyn, qué pasó con ella, pero cinco meses después nadie ha logrado averiguar eso”, aseguró Emilse, destacando que no ha encontrado el apoyo que necesitan para su búsqueda y ruegan por tener noticias suyas.



“El único apoyo que hemos tenido en Ecuador es un policía, quien nos ha ayudado con la denuncia y les ha contado todo lo concerniente al caso, pero no nos dice nada en concreto, no nos dicen qué pasó con Evelyn”, señaló.



Afirmó que la madre de la joven, Deixy Alarcón, llevó el caso a Caracas, pero que ha sido difícil porque las relaciones entre Ecuador y Venezuela están rotas.



“Se llenaron planillas, se fue a varios sitios pero no logramos avanzar por acá”, dijo.

