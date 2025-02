Ninguno de los 190 migrantes que llegaron a Venezuela pertenecen al Tren de Aragua, asegura Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

12-01-25.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este martes que ninguno de los 190 migrantes venezolanos que llegaron en la noche de este lunes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, son miembros del Tren de Aragua, destacando que “pocos” poseen antecedentes penales.



La nueva narrativa falsa señala que los migrantes venezolanos son todos del Tren de Aragua, y que cualquier tipo, de cualquier modo de delito o crimen que se cometa desde la Patagonia hasta Alaska, es culpa de un venezolano miembro del Tren de Aragua. Es una narrativa que además de profundamente racista encierra la intención de seguir menospreciando a los venezolanos”, comentó.



Rodríguez acotó que existe una campaña de desinformación en el exterior que pretende “hacer creer” que todos los venezolanos forman parte de dicho grupo delictivo, el cual -reiteró- ya fue “desmantelado” en el territorio nacional por los organismos de seguridad, reseñó El Universal.



Fue una operación diseñada, científicamente creada para desmantelar el aval ético y moral que la revolución bolivariana le otorgó al pueblo venezolano. No crean que cada oración llamando basura a la migración venezolana fue espontánea, no. Fue una operación psicológica, acompañada de la delincuencia organizada y la mafia”, dijo.



En este sentido, aseveró que la migración se creó por la campaña liderada por la oposición extremista y por las sanciones impuestas al país. Por esta razón, secundó el llamado hecho este 10 de febrero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de levantar todas las medidas coercitivas en contra de Venezuela, para que no quede ni un solo migrante venezolano en el mundo.



"Jefes de los coyotes"



Mencionó que el Gobierno continuará repatriando a los connacionales en todo el mundo y le recomendó a EE. UU. enviar a Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Carlos Paparoni, a quienes considera que son los "jefes de los coyotes". "Si quieren que cooperemos y quieren acabar con las bandas, mándenlos que aquí hay una celda que espera por cada uno de ellos", expresó.



Sus declaraciones se producen en el contexto de la repatriación de al menos 190 venezolanos emigrados a los Estados Unidos, con lo cual argumentó que fue Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Carlos Paparoni, los creadores de una "gigantesca operación psicológica acompañada de un tinglado de crimen organizado y de mafias, porque justamente es el extremismo de derecha venezolana quienes coordinan a la red de coyotes" que han robado a los venezolanos.

