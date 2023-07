(VIDEO) Hallan muerto al joven Andrés Eloy Torres, desaparecido tras recibir amenazas de exfuncionario del Sebin

11-07-23.-La familia encontró el cuerpo del joven de 24 años en una fosa irregular en el Cementerio General del Sur. Estaba desaparecido desde el 7 de marzo. Había recibido amenazas de muerte por un ex funcionario policial, a quien denunció por estafa.La mañana del 7 de marzo, Andrés Eloy Torres de 24 años de edad, salió de su casa, en los Flores de Catia, con destino a su trabajo. Según las experticias telefónicas su rastro se perdió ese día en el sector el 70 de El Valle. Luego de casi cuatro meses de su desaparición en extrañas circunstancias, finalmente fue hallado el cadáver del joven, en una fosa del Cementerio General del Sur, Caracas. Fue ejecutado con un tiro en la cabeza.Un mes antes de su desaparición, el 3 de febrero, Andrés Eloy Torres, denunció a un exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de nombre Anthony Andrés Aponte. La denuncia la realizó en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la avenida Urdaneta y ésta pasó a la Fiscalía 30, pero aún se desconoce el estatus de la investigación.Torres había advertido en reiteradas oportunidades al exfuncionario que lo iba a denunciar y éste lo habría amenazado a través de llamadas y mensajes.Familiares manifestaron a las autoridades que ellos tenían las pruebas (audios y mensajes) de las amenazas del exfuncionario a Torres, sin embargo, estas fueron desestimadas. Incluso denunciaron que desde el CICPC les advirtieron que no fueran más a la sede principal y que los dejaran “hacer su trabajo”.Cuando llevaba como 35 días de desaparecido, su hermano, Leobardo Torres, demandaba la presencia del Fiscal General: “Nos interesa que el fiscal general (Tarek William Saab) se incorpore a las investigaciones para agilizar que se resuelva el caso lo más rápido posible, nosotros somos de Barinas y no contamos con los suficientes recursos para estar en esta ciudad”.Andrés Eloy era del estado Barinas. A pesar de que se graduó como licenciado en Administración y trabajó para Pdvsa en Barinas, la precaria situación económica que atravesaba lo llevó a mudarse a Caracas para “sobrevivir”. Desde hace un año y medio vivía en Caracas y trabajaba como albañil.Justicia para Andrés Eloy TorresSu familia exige justicia y que el asesinato de Andrés Eloy no quede impune. Además, reclaman por una investigación exhaustiva de los hechos, que paguen los responsables del crimen contra este humilde joven trabajador. Y también que se investigue quiénes están detrás de los ajusticiamientos en el Cementerio General del Sur.Conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por familiares y organismos de derechos humanos, con acceso irrestricto a toda la información para llegar a la verdad de los hechos. #JusticiaParaAndresEloy