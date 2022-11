Indígenas Wayúu y Añú fueron “abandonados” por los gobernantes, señala un abogado defensor de DDHH

Credito: Web

24-11-22.-El abogado y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Venezuela, Olnar Ortiz, visitó las comunidades indígenas Wayúu y Añú de la región Guajira y se encontró con una realidad catastrófica, peor “de lo que se muestra en informes”.



“La potabilización del agua, la desnutrición y niñas embarazadas son temas delicados que se ven en muchas comunidades indígenas”, comentó este martes 22 de noviembre en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias para el programa De Primera Mano.



Ortiz señaló que lo más impactante de su visita a la región ha sido ver a niños, niñas y adolescentes con desnutrición. Y también ver que las niñas no están disfrutando su etapa porque se vuelven madres a muy temprana edad.



“Hay muchos niños a partir de los 8, 9, 10 y 13 años embarazadas y niños desnutridos”, apuntó.



Indicó que el acceso a comida no es el único problema en el tema alimentario. El servicio de agua potable es casi inexistente. Las veces que llega agua en algunas comunidades viene con un color bastante marrón. Por este motivo, para poder adquirir agua las familias tienen que comprarla por cisternas, las cuales son muy costosas para el bajo ingreso que tienen la mayoría de las familias, sin mencionar aquellas que tienen todos sus integrantes desempleados.



“Cómo se puede sobrevivir en esta situación, cuando no solo ese escenario es desalentador, sino que aún más complicado es estar horas y días sin servicio eléctrico”, cuestionó Ortiz.



De hecho, mencionó que en la subregión de la Guajira las comunidades pasaron recientemente 7 días sin electricidad y salieron a las calles a protestar por atención.



Ortiz dijo sentir que los pueblos indígenas son olvidados, “abandonados”, por los gobernantes.



Presencia de grupos irregulares

El abogado informó que notó la presencia de grupos irregulares armados en varias zonas del territorio de la Guajira, en el Zulia, en igual medida que como ocurre en Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro.



“El contexto y el territorio son diferentes pero la realidad es casi igual. El tema de la presencia de grupos irregulares armados es igual que en Amazonas”, sostuvo.



Dijo además que ante esta situación levantará informes ante organizaciones internacionales reseñando todo lo que ha visto en su visita.



“Solo se habla del Arco Minero, pero la realidad de nuestros indígenas y la minería ilegal va más allá”, indicó.

