Denuncian que ni los diputados nacionales pueden visitar a yanomamis "detenidos" en Caracas

17-05-22.-Gabriel Silva y Jorge Sifontes están «detenidos arbitrariamente» en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, según Olnar Ortíz, defensor de los derechos humanos, capítulo indígena del Foro Penal, quien asegura también que a los dos originarios no se les permite salir del centro médico ni recibir visitas de sus familiares.



Por su parte, el coordinador de la Confederación Indígena del estado Amazonas, Otilio García, fue enfático al afirmar que ni siquiera los diputados nacionales indígenas tienen acceso a los testigos claves de los asesinatos de cinco indígenas en Parima B.



El coordinador de Coica en Amazonas también informó que desde el fin de semana pasado «están trasladando materiales desde La Esmeralda a Parima B. Aunque no precisó qué materiales estaban ingresado a esa zona, escenario del conflicto que este viernes 20 cumple dos meses.



El representante de la organización indígena también denunció que existe un supuesto acuerdo firmado entre un grupo de indígenas, el gobernador de Amazonas y el alcalde del municipio Alto Orinoco. Aseveró que los originarios firmantes no son representantes genuinos.



El único capitán que reconocen es el capitán Sabino, según el representante de Coica.



No existe una acusación en contra de los militares

En medio de una rueda de prensa, Olnar Ortíz informó que no existe acusación contra los militares incursos en los hechos de violencia y asesinatos de Parima B.



Ratificó la incompetencia de la Fiscalía 4ta y 5ta del Ministerio Público del estado Amazonas porque no pueden proceder sin autorización del nivel central.



Ante esta realidad no descartó llevar este caso ante el Presidente del Circuito Judicial Penal con la esperanza de que por esta instancia el caso pueda ser atendido con mayor diligencia.



Según Olnar Ortíz, corresponde de forma exclusiva a la Fiscalía realizar las acusaciones de rigor.



El defensor también dijo que los funcionarios del CICPC recolectaron 165 casquillos lo que es una prueba determinante de la actuación de los militares.



Pese a todos los elementos probatorios, los involucrados están libres y algunos fueron ubicados en otros fuertes militares.



El jueves 12 de mayo Ortiz informó que introdujo una «medida de urgencia» a favor de los dos testigos de los asesinatos de 4 yanomamis en Parima B, Jorge Sifontes y Gabriel Silva.

