(VIDEO) Maduro ordena despliegue de 4,5 millones de milicianos: “Nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco”

19-08-25.-El presidente Nicolás Maduro anunció que millones de milicianos serán desplegados por todo el país para “defender” la soberanía territorial. La noticia llega poco después de conocerse, por una publicación de Reuters, que tres buques de guerra estadounidenses estarían acercándose a Venezuela en las próximas horas.



“El plan de paz es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores (…) Esta semana voy a activar un plan especial con la cobertura de más de cuatro millones 500 mil milicianos en todo el territorio nacional, milicia activada y armada”, expresó el mandatario, sin ofrecer mayores detalles sobre el despliegue.



Por otro lado, en referencia directa al despliegue de funcionarios estadounidenses por el mar Caribe, el Jefe de Estado aseguró que se mantienen en guarda y custodia fronteriza: “Nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco”.



Tras pronunciar esta frase, Maduro apuntó contra ONG que, aseguró, con supuesto financiamiento extranjero brindan recursos a “falsos chavistas”, inmiscuidos en las filas oficialistas para “atacar a la revolución desde adentro”.



“Fíjense ustedes los últimos hallazgos de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas. Se arropan con una ONG, reciben miles de euros y dólares, inclusive, no solo han recibido mucha plata de la Usaid, sino que, como el caso de las fundaciones alemanas que han financiado a sectores de derecha, pero también han creado otras ONG como Rosa Luxemburgo, para captar gente que simula ser de izquierda y les dijeron mantente en el discurso de izquierda para atacar desde adentro”, apuntó el Presidente durante una reunión con gobernadores y alcaldes electos del Psuv.



En este sentido, Maduro llamó a no traicionar a la “revolución”. “Hay gente que es débil, y ante una circunstancia, reaccionan. Porque es fácil atacar a Maduro, a la revolución. Gracias, de antemano, gracias, pero su debilidad, no será mi debilidad”, aseguró.



“Y hay muchos cobardes escondidos, que no son capaces de decirme las cosas a la cara, porque son unos cobardes. Yo no nací el día de los cobardes. Si hemos llegado hasta aquí no ha sido por pusilánime, por tibio. Cuidado con los disfrazados”, agregó.



