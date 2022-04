Denuncian que funcionarios pretendieron sacar del hospital al yanomami sobreviviente de Parima B

El menor de edad herido en Parima B durante los hechos del 20 de marzo Credito: Olnar Ortiz

02-04-22.-Olnar Ortiz, abogado y coordinador de Foro Penal en el estado Amazonas, informó que funcionarios de los pueblos indígenas pretendieron sacar del Hospital José Gregorio Hernández al menor de edad herido en Parima B durante los hechos del 20 de marzo, donde fueron asesinadas cuatro personas.



En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 1 de abril, Ortiz expresó que dichos funcionarios le desconocieron como el abogado defensor del joven y que quisieron retirarlo del centro asistencial sin ninguna orden de alta autorizada por la dirección del hospital.



Agregó que esto se quiso hacer sin considerar que el paciente debe permanecer en el centro de salud hasta tanto se haga un enlace con otro centro asistencial del centro del país, en el cual pueda ser intervenido quirúrgicamente por su «delicado estado» como consecuencia de los impactos de balas recibidos.



«El paciente tiene entre siete y doce centímetros de fractura conminuta, es decir, no tendría hueso desde aproximadamente dos centímetros desde el hombro hasta unos cuatro hacia arriba del codo, sin embargo, los funcionarios estaban decididos a sacarlo del hospital, negándome todo tipo de información de por qué se llevarían al paciente», afirmó el abogado.



Sobre el por qué los funcionarios decidieron sacar del hospital al yanomami sobreviviente por los hechos de Parima B dijo que la directora del hospital le expresó que el paciente herido ya estaba de alta, no obstante, Ortiz aseguró que cuando pidió que le mostrara la orden «no se la dieron».



«Yo insistía en preguntar por qué lo sacarían y a dónde se lo llevarían en vista de su medida de protección, luego me dirigí al Ministerio Público y se acordó con la misma directora que efectivamente el paciente sobreviviente debe permanecer en el Hospital José Gregorio Hernández hasta que se pueda trasladar a otro centro asistencial fuera del estado Amazonas donde pueda ser intervenido quirúrgicamente, ya que necesita otras cirugías especiales», explicó el representante de Foro Penal en Amazonas.

