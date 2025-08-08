Trágico accidente en Monagas: Cinco fallecidos tras caída de autobús de equipo de fútbol

08-08-25.-Un trágico accidente en el estado Monagas dejó un saldo de tres niños y dos adultos fallecidos, luego de que el autobús de un equipo de fútbol menor cayera al vacío en la curva “La Campana” del municipio Caripe, en el estado Monagas.Las víctimas quedaron identificadas con los nombres de Alfredo de la Cruz Merodi (38), Alfredo Alejandro Merdodi (15), Luciano Alfredo Merdodi Leonett (05), Jhassikocv Gil (05) y Geidi Gil.De acuerdo con la minuta policial, dicho accidente también dejó a tres personas heridas, las cuales responden a los nombres de María Leonett (36), René Cabrera (34) y un niño de 12 años. A todos los trasladaron a un centro asistencial para su atención.Equipos de fútbol profesional de Venezuela expresaron sus mensajes de solidaridad, entre ellos el Deportivo La Guaira y Caracas Fútbol Club.“Nos unimos al duelo que embarga al balompié nacional, por el fatídico accidente que ocasionó el lamentable fallecimiento de algunos integrantes de la Academia de Fútbol Real Barcelona. Paz a sus almas y consuelo para todos sus familiares y allegados”, dijeron en X.“El Caracas se une al duelo que embarga al fútbol venezolano por el fallecimiento de Alfredo De La Cruz Merodi, Alfredo Alejandro Merodi, Luciano Alfredo Merodi, Geidi Gil y Jhassikocv Gil, integrantes del equipo Real Barcelona, tras sufrir un trágico accidente luego de participar en la ‘copa Ciudad Jardín’ en Caripe, estado Monagas. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y allegados. Paz a sus alma”, expresó el Caracas FC.