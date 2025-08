Efemérides del 6 de agosto: Atómica de USA aniquila a 120 mil personas en Hiroshima (hace 80 años)

Es 6 de agosto de 2025. Han transcurrido 218 días del año y faltan 147 días para su terminación. Hoy es miércoles. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 6 de agosto: Del 1 al 7 de agosto (sexto y penúltimo día): Semana Mundial de la Lactancia Materna. (¡Pero no hay lactancia en Gaza con el genocidio continuado que ejecuta Israel!). Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida. Además de nutrir satisfactoriamente al bebé, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta. Fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla. El bárbaro Estado israelita no deja pasar a Gaza las fórmulas sustitutivas de la leche materna. Día de la Independencia de Bolivia y también de Jamaica. En 1825, Bolivia logró la independencia de España al proclamarse como República y suscribir, durante el primer congreso nacional, el Acta de la Independencia. Por otra parte, el país caribeño Jamaica obtuvo su independencia del Reino Unido el 6 de agosto de 1962. Día Internacional del Aliento Fresco, para promover la higiene bucal. Día Nacional de la Miel en Chile. En 1538, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, actual capital de Colombia (en la época colonial provincia de Nueva Granada). En 1792 sonó por primera vez la canción más representativa de la Revolución Francesa: La Marsellesa, convertida en el himno de Francia. Fue escrita por Rouget de Lisle y su melodía pertenece a la obra Obertura 1812 de Piotr Ilich Chaikovski. Escuchar el himno de Francia. En 1813 Bolívar concluye la Campaña Admirable en Venezuela, operación militar comandada por Simón Bolívar que le permitió liberar al occidente de Venezuela (las entonces provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas), donde culminó su entrada triunfal después de recorrer 1.500 Km en 90 días, saliendo de la ciudad colombiana de Cúcuta y cruzando la cordillera de Los Andes. El éxito de esta campaña se suma a los logros obtenidos en el oriente venezolano por Santiago Mariño, y daría comienzo a la Segunda República, de la Venezuela independiente (aunque aún vendrían otras confrontaciones hasta sellar la independencia definitiva). En 1824, se da la Batalla de Junín, la última en la que participó Simón Bolívar, como parte de la lucha por la independencia del Perú, con determinante victoria independentista en la que fue también una de las últimas contiendas que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso emancipatorio de la nación peruana. En1881 nace en Ayrshire (Escocia, Reino Unido) Alexander Fleming, que descubrirá la proteína antimicrobiana llamada lisozima y el antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo penicillium notatum. Por sus descubrimientos que salvarán muchas vidas, Fleming compartirá el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. En 1896, Nace Andrés Eloy Blanco, quien fue uno de los más destacados poetas de Venezuela, y también escritor, humorista y político venezolano. Algunos de sus poemas se convirtieron en letras de famosas canciones. Andrés Eloy Blanco fue presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela en 1946. En 1926, en Reino Unido, Gertrude Ederle se convierte en la primera mujer en atravesar a nado el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. En 1932, se inaugura la primera muestra de cine del Festival de Venecia, uno de los eventos cinematográficos más importantes, cuyo galardón de reconocimiento a las películas es el León de Oro. En 1936, Nace Yolanda Moreno, Bailarina y coreógrafa venezolana. En 1945, Estados Unidos lanza en Hiroshima, Japón, la primera bomba atómica de la historia, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Mueren 120.000 personas y deja 360.000 heridos. La bomba fue lanzada por el bombardero estadounidense Enola Gay, por órdenes del presidente estadounidense Harry Truman. La excusa fue que era la respuesta al ataque japones de Pearl Harbor y una manera de terminar la II GM al conseguir la rendición rápida e incondicional de Japón a los Estados Unidos, derrotando a uno de los factores del Eje, acabando así la guerra en el océano Pacífico. Entre los sobrevivientes al ataque nuclear muchas personas, de todas las edades, presentaron variaciones y mutaciones genéticas debido a la radiación, que dejó muchas otras secuelas. Una segunda bomba atómica explotaría el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, con efectos similares. Hoy hay varias naciones poseen miles de bombas atómicas como la que explotó en Hiroshima y de mayor potencia, capaces de destruir varias veces a la humanidad entera. Todo ello a pesar de los tratados de no proliferación nuclear o de reducción de ese tipo de armamento, cuya abolición urge para la conservación de nuestra especie y de la vida, cuando vemos resurgir las tensiones y los conflictos bélicos internacionales, en los que se esgrime la amenaza de uso de misiles nucleares de gran capacidad destructiva y alcance. Un peligro que persiste en manos del poder, la ambición y la irracionalidad de las clases dominantes, sus estados y ejércitos en el mundo. ¡No al armamento atómico! En 1949, sale la primera edición de la tira cómica chilena del personaje "Condorito", creada por el dibujante René Ríos Boettiger, "Pepo". Muchos niños, adolescentes y adultos en Venezuela eran fanáticos de esta simpática figura con cara de cóndor andino, que se iba de espaldas al sonido de "plop", con cada situación sorprendente de las divertidas historias. En 1964, se crea en Venezuela el prestigioso Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que lleva el nombre del célebre novelista venezolano. En 1964, es cortado el pino más longevo, conocido como Prometeo, considerado el organismo vivo más antiguo de la Tierra, de unos 5.000 años. Sucedió en las montañas de Nevada (Estados Unidos). Se atribuye la acción a un profesor de geografía estadounidense llamado Donald Currey, estudiante de postgrado al servicio del departamento de Servicio Forestal de los Estados Unidos. Se calcula que el árbol existía desde el año 3.037 antes de Cristo aproximadamente. En 1966, se inaugura en Lisboa (Portugal) el entonces llamado Puente Salazar, tendido magestuosamente sobre el río Tajo y luego renombrado Puente 25 de Abril, tras la "Revolución de los Claveles". Salazar era el apellido del dictador gobernante, pero a su caída, el puente recibió el nombre de la fecha de inicio de la revolución de abril (25 de abril de 1975). En 1969, en Viege, Suiza, muere Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno, filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. En 1973, Muere Fulgencio Batista, militar y dictador cubano, que fue presidente entre 1940 a 1944 y luego impuso una tiranía de 1952 a 1959, año en el quesería derrocado por el pueblo con los líderes guerrilleros de la Revolución Cubana. En 1991, se da el primer paso hacia la instalación de Internet. En el CERN (siglas en inglés de la Organización Europea para la Investigación Nuclear), Tim Berners-Lee, pone en línea el primer servidor web. Es el paso hacia la World Wide Web (La Web) o red informática mundial, sistema que funciona a través de Internet. En 1994, muere en Sicilia, Italia, el cantante y compositor italiano Domenico Modugno, creador de la famosa canción "Nel blu dipinto di blu", popularmente conocida como "Volare", hit mundial en 1958. Incursionó en política, llegando a ser parlamentario por el centroizquierdista Partido Radical. Escuchar Volare. En 2012 aterriza en el planeta Marte el Rover Curiosity de la NASA. En 2021, ante un el anuncio del Banco Central de Venezuela, de la nueva moneda Bolívar Digital con la eliminación de seis ceros, la población venezolana ante esta reconversión monetaria trata de deshacerse rápidamente del dinero en efectivo. El 2020 había cerrado con 2.959,8% de inflación acumulada; el valor de la moneda local, el bolívar, se pulverizó dando lugar a una dolarización de facto, y era común ver a vendedores callejeros con fajos de billetes verdes de las compras cotidianas en dólares. Ver: www.aporrea.org/economia/n366744.html En 2021, liberan con medida cautelar a la enfermera Ada Macuare, quien llevaba 12 días detenida en Venezuela, tras denunciar la escasez de insumos donde laboraba, pedir vacunas anticovid y un mejor salario. Fue acusada y presentada en tribunales por la supuesta comisión de los delitos de "instigación al odio y terrorismo". Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n366734.html En 2021, los venezolanos Antonio Díaz y Claudymar Garcés logran distinciones olímpicas en karate, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El sensei Antonio Díaz logró diploma olímpico al quedar cuarto en Kata masculino, tras competir contra el estadounidense Ariel Torres por el bronce. La joven Claudymar Garcés llegó quinta y alcanzó el diploma olímpico en kumite 61 kg femenino. Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. 