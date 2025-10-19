Gaceta Oficial 43.222 viernes 26 de septiembre 2025

2025-09-26 Gaceta Oficial 43222
SUMARIO
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución que designa a Alejandra Carolina Bastidas González, como Directora General de la Oficina de Gestión Comunicacional de la Vicepresidencia de la República, en condición de Encargada.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez.
Providencia que designa a Wilfredo Antonio Romero Suárez, como Director de la Oficina de Administración de la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”, del estado Lara.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Resolución que dicta el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO
Providencia que designa a Sorelly Yulitza Acosta Zagarra, como Coordinadora Estadal (E) de la Fundación Misión Barrio Adentro del estado Falcón.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN
SUNAGRO
Providencia que designa a Fernando Antonio Pedro Pietrini Voyer, como Intendente (E) de Fiscalización, Seguimiento y Control Agroalimentario, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).
