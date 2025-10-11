(VIDEO) Factores geopolíticos e incertidumbre económica causan espectacular subida del precio del oro

Sábado, 11 de octubre de 2025.- LORENZO RAMÍREZ: Todo lo que hay detrás de la subida del oro: bancos centrales, manipulación y ChinaEn esta entrevista, Lorenzo Ramírez ofrece un análisis profundo sobre la reciente alza del precio del oro, que ha alcanzado los 4.000 dólares la onza, y lo que esto revela sobre el estado actual y futuro del sistema monetario global. Lorenzo Ramírez le plantea a Jose Vizner que el sistema monetario basado en la moneda fiat, instaurado tras la desaparición del patrón oro-dólar en los años 70, está en sus últimos estertores, evidenciado por la depreciación acelerada del dólar y la creciente compra masiva de oro por parte de bancos centrales y entidades financieras.Se destaca que la subida del oro no es solo un reflejo del aumento en precio, sino también de la pérdida de valor del dólar debido a políticas deliberadas de devaluación para reducir déficits comerciales y fiscales en Estados Unidos. Además, los bancos centrales han dejado de priorizar el control de la inflación, claudicando ante la realidad de una inflación persistente y recurriendo a la compra de oro y a la inyección de liquidez para mantener la estabilidad financiera, aunque esto agrava la estanflación y deteriora la economía real.Ramírez también señala la importancia geopolítica de la acumulación de oro por parte de China y Rusia, especialmente tras eventos claves como el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y la anexión de Crimea, que aceleraron la búsqueda de alternativas al dólar y al euro para protegerse de sanciones y de la inestabilidad financiera internacional. La creación de sistemas alternativos para transacciones fuera del control occidental y la diversificación hacia activos reales como el oro están cambiando el equilibrio del poder global y cuestionan la hegemonía del dólar.Por otro lado, se expone una crítica severa a la manipulación del precio del oro por parte de grandes bancos de inversión y la dificultad para los inversores minoristas de adquirir oro físico real debido a problemas de suministro y riesgos asociados al oro papel o ETFs. Además, se pone en duda la veracidad de las reservas oficiales de oro de países como Estados Unidos y China, lo que añade incertidumbre en un contexto de posible revalorización y reset monetario.Finalmente, Ramírez advierte que la introducción de monedas digitales de banco central (CBDCs) podría ser la herramienta para consolidar un nuevo sistema monetario, pero a costa de aumentar el control gubernamental sobre la economía y la sociedad, limitando libertades individuales y la capacidad de los ahorradores para protegerse de la depreciación monetaria. Este nuevo sistema, basado en la tecnocracia y el control total, podría ser una vuelta de tuerca autoritaria dentro del colapso del modelo monetario vigente.