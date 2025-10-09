Jefe de Estado supervisó Operación Luisa Cáceres de Arismendi

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó mediante su canal oficial de Telegram el desarrollo integral de la Operación «Luisa Cáceres de Arismendi 200» en el estado Nueva Esparta. El mandatario nacional ratificó que este despliegue tiene como objetivo fundamental la defensa integral de la entidad insular.

El Jefe de Estado destacó la efectividad de las maniobras realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la región. «Qué gran capacidad de acción de la Fusión Popular Militar Policial. Estamos ganando la paz con soberanía e igualdad. Qué viva la patria», expresó el Presidente Maduro en su publicación digital.

Por su parte, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-71), Almirante Carlos Luque Solórzano, detalló que la FANB mantiene un despliegue coordinado por aire, mar y tierra. Esta movilización se ejecuta bajo el principio de unión cívico-militar-policial con el propósito de mantener el territorio libre de actividades vinculadas al narcotráfico.

El Almirante Luque Solórzano añadió que este operativo consolida los niveles de apresto operacional del sistema defensivo nacional. La ejecución de estas acciones fortalece las capacidades institucionales para la defensa de la soberanía y la integridad territorial frente a potenciales amenazas externas.

La operación representa una demostración de la capacidad de despliegue conjunto de la FANB en el ámbito territorial insular, alineada con los objetivos de preservar la paz y la estabilidad en la región.