Urgente: Israel atacó a la nueva flotilla rumbo a Gaza y secuestró a sus 150 activistas

En la madrugada de este miércoles, las Fuerzas Armadas israelíes interceptaron a la nueva flotilla humanitaria Thousands Madleens que había zarpado rumbo a la Franja de Gaza a fines de septiembre para romper el bloqueo impuesto por Israel. Los barcos, compuestos de unos 150 activistas desarmados, personal médico, periodistas y ciudadanos de 30 países, fueron detenidos ilegalmente en aguas internacionales bajo el pretexto de que pretendían ingresar en una "zona de combate".

La operación, coordinada por la Freedom Flotilla Coalition (FFC) en colaboración con la Global Sumud Flotilla (GSF), reunía a una decena de barcos entre ellos el destacado Conscience —"Conciencia"— que se convirtió en un emblema de las misiones solidarias hacia Gaza. Un buque de 68 metros y más de 1000 toneladas que fue adquirido con los fondos de la compensación que Israel debió pagar tras el ataque al buque Mavi Marmará en 2010.

Los activistas y organizadores de la flotilla han denunciado públicamente que la ayuda transportada (medicinas, equipos sanitarios, respiradores, suplementos nutricionales) era absolutamente necesaria para los hospitales y poblaciones sitiadas en Gaza y que la tripulación era civil y desarmada, sin intención de hostilidad militar.

También denuncian que detener embarcaciones en aguas internacionales constituye una violación del derecho internacional, incluyendo resoluciones que exigen acceso humanitario sin obstáculos y que se ha practicado una deportación forzada de los detenidos al territorio de ocupación israelí.

Se trata de una operación coercitiva más contra la solidaridad internacional, una ofensiva contra quienes se atreven a desafiar el cerco impuesto sobre Gaza. Las imágenes son idénticas a las que hace amenos de una semana dieron la vuelta al mundo con la intercepción y asalto de la Global Sumud Flotilla y la detención de sus 450 tripulantes.

El bloqueo marítimo de Gaza no es solo militar: es político, simbólico, y económico. Limita el acceso a lo imprescindible para vivir: medicinas, alimentos y equipamiento sanitario. Todo intento de solidaridad internacional es recibido con represión, detenciones, y criminalización.

El silencio o la complicidad de gobiernos y organismos internacionales se convierte en parte del problema. Desde los gobiernos que hacen gestos como el reconocimiento de un Estado Palestino pero siguen dando apoyo político, financiero y/o militar a Israel, y reprimen manifestaciones en solidaridad con Gaza dentro de sus países, hasta los gobiernos árabes cómplices de la masacre que han dejado en soledad al pueblo palestino.

Las cerca de 150 personas secuestradas este miércoles serán previsiblemente encarceladas y sometidas a nuevas vejaciones y malos tratos como los que han denunciado los activistas de la Sumud estos días. Se sumarán a los 6 participantes de esta flotilla que permanecen todavía secuestrados.

Las movilizaciones contra el genocidio se siguen produciendo y extendiendo por todo el golpe, e incluyen en sus exigencias la libertad inmediata para todas las personas secuestradas por el Estado de Israel.

Así como este martes, a dos años del inicio de este genocidio se realizaron marchas en varios países, las próximas movilizaciones, paros y acciones de magnitud se esperan para el 15 de octubre en Italia y el Estado español. En este último con la convocatoria de paros y una huelga general de 24h por el sindicalismo combativo.

Ejemplos como el italiano, que reaccionó con una jornada de huelga y movilizaciones el viernes pasado al secuestro de la Global Sumud Flotilla, uniendo en las calles a trabajadores y estudiantes que paralizaron sectores estratégicos como los puertos para evitar la carga y descarga de material bélico y mercancías para Israel, son los que hay que seguir y multiplicar en todo el mundo para frenar el genocidio en curso.