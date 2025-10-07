7 de octubre de 2025.-Los países latinoamericanos, comúnmente conocidos como Sudamérica, estarían listos para aceptar la iniciativa de pagos transfronterizos de los BRICS, según el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov. informó Vinod Dsouza para El Gurú observador.

Ryabkov reveló que el trabajo sobre la iniciativa de pagos transfronterizos está avanzando. La creación del sistema de pagos se debatió durante la cumbre de los BRICS en julio, y Sudamérica podría adoptar los servicios, afirmó.

"El interés en los BRICS está creciendo en la región (Sudamérica)", añadió Ryabkov. Enfatizó que la iniciativa de pagos transfronterizos podría estar lista para 2030. Esta medida podría generar mucha controversia en el mercado financiero y desafiar a Occidente.

"Se está trabajando en todas las dimensiones de los BRICS bajo la presidencia de Brasil. El acuerdo sobre la estrategia de asociación económica de los BRICS hasta 2030 se está finalizando. La iniciativa de pagos transfronterizos está avanzando", afirmó, señalando que los países de Sudamérica se incorporarían a los servicios.

Ryabkov habló sobre la iniciativa de pago de los BRICS en el evento ‘Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento: de desafíos compartidos a soluciones conjuntas’ en San Petersburgo, organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias de Rusia.