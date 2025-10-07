Ecuador: Manifestantes apedrearon y le dispararon a la caravana del presidente Daniel Noboa

Ministra de Energía lo califica de intento de asesinato

El auto de Noboa presenta señales de impacto de bala, afirma

Federación Indígena denuncia violencia policial

QUITO, 7 de octubre de 2025.- El auto del presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que apedrearon mientras se acercaba a un evento en la provincia de Cañar, informó un alto funcionario, añadiendo que se encontraron señales de impacto de bala en el vehículo del presidente, informaron (*).

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, habló el martes tras presentar formalmente una denuncia por intento de asesinato contra Noboa. El presidente resultó ileso y cinco personas fueron detenidas, indicó la ministra.

"Disparar al auto del presidente, lanzar piedras, dañar propiedad estatal, eso es simplemente criminal", declaró Manzano. "No lo permitiremos".

La oficina de Noboa afirmó que todos los arrestados serían procesados ​​por cargos de terrorismo e intento de asesinato.

Reuters no pudo verificar de forma independiente si se disparó una bala.

La federación nacional indígena CONAIE afirmó que se desató una violencia orquestada contra las personas que se movilizaron para la llegada de Noboa, y señaló que entre las personas atacadas en una "brutal acción policial y militar" había mujeres mayores.

"Al menos cinco de nosotros hemos sido detenidos arbitrariamente", publicó en X, que incluía un video de una mujer con traje tradicional siendo obligada a marchar por cuatro policías con chalecos antibalas y el rostro cubierto con pañuelos negros.

La CONAIE inició una huelga hace 16 días, organizando marchas y bloqueando algunas carreteras, en protesta contra el fin de los subsidios al diésel por parte del gobierno. Los críticos afirman que se necesita más diálogo y que la medida aumentará el costo de vida, especialmente para los pequeños agricultores y las comunidades indígenas. Noboa firmó el decreto ejecutivo que elimina los subsidios a mediados de septiembre, y su gobierno declaró medidas de emergencia en varias provincias para mantener el orden.

El gobierno ha defendido la eliminación del subsidio, que según afirma liberará unos 1.100 millones de dólares anuales que ya ha comenzado a redistribuir en pagos compensatorios a pequeños agricultores y trabajadores del sector del transporte.

Noboa, reelegido en abril, ha otorgado con frecuencia poderes de emergencia a las fuerzas armadas y la policía como parte de su estrategia de mano dura contra la delincuencia en materia de seguridad.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, compartió una foto de Noboa, de 37 años, de pie frente al coche averiado con gafas de sol.

"Nada detiene a este presidente, lo cual es la mejor señal de que el país tampoco se detendrá", declaró.

Un video desde el interior de un coche, publicado por la presidencia, muestra a personas lanzando piedras al costado de la carretera y grietas en la ventana del coche. Otra imagen, publicada por la presidencia, muestra un coche con las ventanas y el parabrisas destrozados.