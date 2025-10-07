Detenidos integrantes de la banda "Los Extranjeros" por robo a personas mayores en Caracas

7 de octubre de 2025.-Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lograron la ubicación y detención de dos ciudadanos presuntamente vinculados a una organización dedicada al robo a personas de la tercera edad, conocida como "Los Extranjeros", informó Prensa CICPC.

El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, donde fueron aprehendidos tras un extenso trabajo de campo e investigación policial.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, ambos ciudadanos formarían parte de una agrupación conformada por personas de otras nacionalidades, quienes, aprovechando sus edades avanzadas, entre los 50 y 70 años, abordaban a las víctimas sin levantar sospechas, logrando generar confianza para posteriormente someterlas mediante amenazas y conducirlas a sus residencias, donde se concretaban los robos.

Por este caso, se mantiene activa la búsqueda de al menos tres personas más presuntamente relacionadas con esta organización.

Ambos ciudadanos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.