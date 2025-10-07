¿Pueden justificarse legalmente los ataques del régimen de Donald Trump contra lanchas sospechosas de transportar drogas frente a la costa de Venezuela?

Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a medida que Donald Trump intensifica la presión militar y política contra Nicolás Maduro.

7 de octubre de 2025.-Los recientes ataques del ejército estadounidense contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas cerca de la costa venezolana han cuestionado la legalidad de tales acciones y aumentado el temor a una escalada militar en la región, Informó Yashraj Sharma para aljazeera.com.

En el último ataque del viernes, al menos cuatro personas murieron, lo que eleva la cifra de muertos a 21 desde que la primera embarcación fue atacada el 3 de septiembre como parte de la "guerra contra los cárteles" de la administración Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y determinó que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con ellos, según notificó la administración al Congreso el jueves.

Sin embargo, los críticos argumentan que las acciones militares de la administración podrían violar la Constitución estadounidense, además del derecho internacional. Observadores de derechos humanos y juristas afirman que los ataques mortales constituyen "ejecuciones extrajudiciales" y violaciones de los derechos humanos.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha designado a varios cárteles de la droga, incluido el cártel del Tren de Aragua con sede en Venezuela, como "organizaciones terroristas globales".

En las últimas semanas, la administración Trump ha desplegado buques de guerra en el Caribe para atacar embarcaciones que, según afirma, están involucradas en el "narcotráfico", intensificando la presión militar y política contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha condenado la "agresión estadounidense" contra su país.

Entonces, ¿son legales los ataques de Trump y conducirán a una confrontación militar con Venezuela? ¿Y cuál es el historial de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos?

Lo que sabemos hasta ahora

Estados Unidos ha llevado a cabo al menos cuatro ataques en las últimas semanas contra pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, que Washington afirma que transportaban drogas ilegales.

El ataque más reciente, el viernes, destruyó una embarcación acusada de transportar narcóticos. Otros dos ataques el mes pasado causaron la muerte de al menos seis personas. Al menos 11 personas murieron en el primer ataque, el 3 de septiembre.

Sin embargo, el Pentágono no ha revelado la ubicación precisa ni las pruebas que vinculen las embarcaciones atacadas con redes de narcotráfico. Washington no ha aportado ninguna prueba de sus afirmaciones sobre el transporte de drogas en las embarcaciones.

Funcionarios estadounidenses afirman que las operaciones se llevaron a cabo en aguas internacionales, mientras que las autoridades venezolanas insisten en que ocurrieron peligrosamente cerca o dentro de la zona territorial del país.

¿Qué ha dicho Trump?

En un discurso pronunciado el domingo en la Estación Naval de Norfolk, Trump aplaudió los esfuerzos de la Armada estadounidense para combatir a los "terroristas de los cárteles", señalando que otro buque frente a las costas de Venezuela había sido atacado el sábado.

Trump también se pronunció a favor de nuevas acciones dentro del territorio venezolano. "En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los cárteles... hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno", declaró.

"Ya no vienen por mar, así que tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo", añadió Trump.

Más tarde, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense señaló que el refuerzo militar estadounidense en el Caribe había frenado el narcotráfico procedente de Sudamérica. "No hay drogas entrando al agua. Y analizaremos qué es la fase dos", dijo.

Sin embargo, Al Jazeera no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Trump.

¿Cómo ha respondido Maduro?

El líder venezolano Maduro, quien ha calificado los ataques de "crímenes atroces", ha dicho que está dispuesto a declarar el estado de emergencia en caso de un ataque militar estadounidense en medio de una gran concentración militar estadounidense en el sur del Caribe.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe oriental, así como aviones F-35 en Puerto Rico, trayendo a miles de marineros e infantes de marina a la región, informó Reuters.

En agosto, Estados Unidos duplicó su recompensa por Maduro a 50 millones de dólares y acusó al líder venezolano de ser uno de los principales narcotraficantes del mundo y de colaborar con los cárteles para inundar el país con cocaína con fentanilo.

En un discurso televisado el lunes pasado, Maduro anunció que se había iniciado un "proceso de consulta" para invocar lo que llamó un "estado de conmoción externa" bajo la Constitución de Venezuela, con el objetivo de proteger al pueblo.

Maduro ha afirmado repetidamente que la administración Trump quiere derrocarlo, una acusación que Trump ha negado, afirmando: "No estamos hablando de eso".

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que la declaración de emergencia otorgaría a Maduro poderes especiales para movilizar a las fuerzas armadas y cerrar las fronteras venezolanas de ser necesario.

Añadió que la medida tenía como objetivo defender la soberanía e integridad territorial de la nación contra "cualquier violación grave o agresión externa".

Caracas ha realizado ejercicios militares, movilizado milicias y posicionado sus aviones de combate de fabricación rusa en una campaña de "defensa de la nación".

¿Son legales los ataques estadounidenses?

Human Rights Watch (HRW) ha declarado que los ataques marítimos constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

"Las autoridades estadounidenses no pueden ejecutar sumariamente a personas a las que acusan de tráfico de drogas", declaró Sarah Yager, directora de HRW en Washington. "El problema de la entrada de narcóticos a Estados Unidos no es un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario".

Salvador Santino Regilme, politólogo que dirige el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Leiden, afirmó que, según el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro está prohibido, salvo cuando lo autorice el Consejo de Seguridad de la ONU o se ejerza en legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51.

Y la afirmación de Estados Unidos de que los ataques contra "narcotraficantes" cerca de Venezuela constituyen legítima defensa "parece legalmente insostenible", declaró Regilme a Al Jazeera.

Señaló que el narcotráfico, incluso cuando es transnacional, no constituye un "ataque armado" según el derecho internacional consuetudinario.

"A menos que Washington pueda demostrar que los actores atacados llevaron a cabo o amenazaron inminentemente con un ataque armado a gran escala atribuible a Venezuela, estas acciones corren el riesgo de violar la prohibición fundamental de la Carta sobre el uso de la fuerza y ​​de socavar la integridad territorial de otro Estado", declaró Regilme.

Para que se considere un conflicto armado no internacional, como notificó la administración Trump al Congreso, afirmó Regilme, debe existir violencia armada prolongada entre grupos armados organizados o entre dichos grupos y un Estado según las Convenciones de Ginebra. La simple clasificación de los cárteles como "terroristas" o "narcoterroristas" no implica automáticamente la aplicabilidad del derecho internacional humanitario (DIH), añadió.

Ampliar la etiqueta de "terrorista" para justificar ataques militares corre el riesgo de normalizar respuestas bélicas a problemas principalmente criminales y socioeconómicos", declaró Regilme, refiriéndose a los ataques estadounidenses.

"Militariza la aplicación de la ley y difumina los límites entre el control del crimen y la guerra, lo que ha provocado graves abusos contra los derechos humanos en la llamada ‘guerra contra las drogas’, desde México hasta Filipinas", declaró a Al Jazeera.

Celeste Kmiotek, abogada sénior del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington, afirmó en un informe que, incluso fuera de un conflicto armado, atacar una embarcación sin una amenaza inminente ni un proceso judicial puede constituir una privación arbitraria de la vida.

A nivel nacional, los ataques letales en el extranjero requieren una base legal clara en virtud de las leyes o la Constitución de Estados Unidos, afirmó, y añadió que ningún consentimiento del Congreso ni Autorización específica para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) cubre las operaciones antidrogas en Venezuela.

¿Cómo han reaccionado otros países ante esto?

Varios países latinoamericanos han criticado las acciones, y el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, calificó los ataques de "acto de tiranía" en una entrevista con la BBC.

"¿Para qué lanzar un misil si simplemente se puede detener la embarcación y arrestar a la tripulación? Eso es lo que se llamaría asesinato", dijo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también condenó los ataques estadounidenses a las embarcaciones, que, según él, equivalen a "ejecutar a personas sin juicio".

"Usar fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados equivale a ejecutar a personas sin juicio", declaró el presidente Lula en un discurso ante la ONU el mes pasado. También expresó sus críticas contra el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe, calificándolas de fuente de "tensión".

Rusia también condenó los ataques estadounidenses.

"Los ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de acciones de Washington en el Mar Caribe, que conlleva graves consecuencias para la región", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso tras una conversación telefónica entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yvan Gil.

China, uno de los principales socios comerciales de Caracas, advirtió que las acciones de Estados Unidos en aguas venezolanas representan una amenaza para la "libertad de navegación".

China "se opone al uso de la amenaza o la fuerza en las relaciones internacionales y a cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, a la prensa en Pekín.

"Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra buques extranjeros en aguas internacionales, que exceden los límites razonables y necesarios, violan el derecho internacional y vulneran derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida", declaró Guo.

Añadió que estas acciones "representan una amenaza potencial para la libertad y la seguridad de la navegación en las aguas pertinentes y podrían obstaculizar la libertad de alta mar de la que disfrutan todos los países de conformidad con el derecho internacional".