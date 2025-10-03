Muere joven en Mérida al ser impactada por un rayo

Una joven de 16 años murió tras ser impactada por un rayo, en santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del estado Mérida. Neri Mar Rámirez, la adolescente perdió la vida este martes tras ser alcanzada por un rayo mientras trabajaba en el exterior de su vivienda, junto a su madre, quien también fue alcanzada por el fenómeno eléctrico.

Neri Mar Ramírez, se encontraba trabajando junto a su madre en una residencia ubicada en el sector El Conejo, ubicada en el eje del páramo, era hija del reconocido luchador social regional, Nerio Ramírez. La joven fue trasladada de emergencia al hospital de Pueblo Llano, donde lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

La madre de la víctima, Melida Peña, esposa de Nerio Ramírez, resultó gravemente herida, a causa de las quemaduras provocadas por el impacto eléctrico y permanece en estado delicado de salud tras ser remitida al Hospital Luis Razetti en la ciudad de Mérida, donde actualmente recibe la debida atención médica.

La noticia ha causado profundo dolor y consternación en la comunidad, que reconoce la trayectoria de la familia Ramírez en la lucha social y comunitaria. Vecinos, dirigentes y autoridades han manifestado sus palabras de solidaridad, al tiempo que se recuerda la importancia de extremar precauciones ante las tormentas.