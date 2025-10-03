EEUU está preparado para "iniciar operaciones de conquista territorial en Venezuela", reportan medios

Los estrategas militares estadounidenses consideran que ahora disponen de fuerzas suficientes "para tomar y mantener el control de objetivos estratégicos clave" de este país sudamericano bajo la excusa de lucha antidroga, informa Washington Examiner, citando a analistas militares.

"El Pentágono no oculta especialmente sus preparativos para estas operaciones", indica el medio.

La publicación señala que Donald Trump autorizó ataques contra barcos supuestamente utilizados para transportar drogas desde Venezuela, pero el despliegue de las fuerzas estadounidenses alrededor del país caribeño es mucho mayor de lo necesario para este tipo de operaciones.