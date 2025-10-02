El rescate financiero de Donald Trump a Argentina genera furia entre agricultores y republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el marco del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Credito: Chip Somodevilla/Getty Images

2 de octubre de 2025.-La oferta del presidente Donald Trump para apuntalar la economía argentina —y el futuro político del atribulado presidente Javier Milei— ha provocado la ira de agricultores y legisladores, quienes la consideran un uso imprudente de los recursos estadounidenses, informó Semana de Noticias.

Milei, quien ha liderado el país desde diciembre de 2023, se enfrenta ahora a varias amenazas a su movimiento de libre mercado, incluyendo los recientes éxitos electorales de sus rivales peronistas y el agotamiento de las reservas de divisas de su país.

En medio de esto y del declive de las perspectivas de Milei en las próximas elecciones de mitad de mandato, el presidente Trump afirmó que ayudaría a su homólogo a conseguir "todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, por su parte, ofreció una línea de swap de 20.000 millones de dólares y otras formas de asistencia para estabilizar el peso argentino, y afirmó que Estados Unidos seguía "preparado para hacer lo necesario" para sostener los "importantes avances" de Milei.

Por qué es importante

Tras años de luchas inflacionarias, la presidencia de Milei y la recuperación económica que impulsó han sido aclamadas por algunos, incluyendo a Trump y sus aliados, como un modelo de cómo la reducción drástica del gasto federal y la burocracia puede estabilizar una economía tambaleante.

Si bien los expertos están divididos sobre si un salvavidas de este tipo podría abordar las debilidades estructurales de Argentina, muchos creen que esto podría socavar el éxito percibido de sus reformas de libre mercado.