Presidente Vladimir Putin arremete contra Donald Trump por calificar a Rusia de "tigre de papel"

El presidente ruso, Vladimir Putin, arremetió el jueves contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por calificar a Rusia de "tigre de papel", sugiriendo que la OTAN podría ser uno de ellos y advirtiendo a Estados Unidos que, si suministraba misiles Tomahawk a Ucrania, desencadenaría una nueva y peligrosa escalada.

2 de octubre de 2025.-La guerra de Rusia en Ucrania, la más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha provocado la mayor confrontación entre Rusia y Occidente desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962, y las autoridades rusas afirman que ahora se encuentran en un conflicto candente con Occidente, informó Reuters.

Putin, hablando en el Grupo de Discusión Valdái en el balneario de Sochi, en el Mar Negro, afirmó que las fuerzas rusas avanzaban por todo el frente en Ucrania y que casi toda la alianza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, luchaba contra Rusia.

Trump, quien previamente había dicho que Kiev debería ceder territorio para hacer la paz con Moscú, cambió radicalmente su discurso la semana pasada, afirmando que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio de Rusia y calificando a Moscú de "tigre de papel". Repitió esta frase esta semana.

"Un tigre de papel. ¿Qué sigue entonces? ¡Que se encarguen de este tigre de papel!", dijo Putin.

"Si luchamos con todo el bloque de la OTAN, avanzamos, nos sentimos seguros y somos un 'tigre de papel', ¿qué es entonces la OTAN?".

Putin ironizó sobre las afirmaciones europeas de que drones rusos habían invadido el espacio aéreo de la OTAN, bromeando con que prometió no volver a hacerlo en Dinamarca y que no tenía drones que pudieran volar a Lisboa.

Las autoridades europeas han acusado a Rusia de flagrantes violaciones del espacio aéreo de la región, incluyendo recientes incursiones de drones sobre Polonia y aviones de combate sobre Estonia. Se mostró más serio sobre la posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, afirmando que tal medida provocaría una nueva y peligrosa ola de escalada.

"Es imposible utilizar Tomahawks sin la participación directa del personal militar estadounidense", declaró Putin.

"Esto supondrá una etapa de escalada completamente nueva, cualitativamente nueva, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos". Estados Unidos no ha anunciado hasta ahora ninguna decisión sobre el suministro de Tomahawks a Ucrania.