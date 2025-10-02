Juez niega moción para reabrir caso de inmigración de Kilmar Abrego García

El juez dijo que su moción para solicitar asilo excedía con creces el plazo de 90 días.

2 de octubre de 2025.-Un juez de inmigración denegó el miércoles una moción presentada por los abogados de Kilmar Ábrego García para reabrir su caso de inmigración, según una copia de la decisión obtenida por ABC News.

En la moción de emergencia presentada en agosto para reabrir el caso, los abogados de Ábrego García, deportado injustamente, argumentaron que, dado que fue deportado a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos, ahora es elegible para solicitar asilo dentro del año posterior a su última entrada al país.

Sin embargo, en la orden presentada el miércoles, el Juez Principal Adjunto Regional de Inmigración, Philip Taylor, declaró que la moción de Ábrego García para reabrir su solicitud de asilo es "extemporánea" porque la presentó casi seis años después de su proceso migratorio, es decir, más allá del plazo de 90 días requerido.

El juez Taylor también concluyó que no hay pruebas suficientes de que el Departamento de Seguridad Nacional haya decidido expulsar a Abrego García a Uganda, Esuatini o cualquier otro tercer país, después de que el DHS enviara a sus abogados en agosto una notificación indicando que la agencia podría deportar a su cliente a Uganda.

"El término 'podría' es permisivo e indica al Tribunal que, al enviar esta notificación al abogado del demandado, el Departamento intentó transmitir que se reservaba el derecho de expulsarlo a Uganda, no necesariamente que tuviera la intención de hacerlo, que lo hubiera decidido o que lo haría de forma inminente", declaró el juez Taylor.

El juez de inmigración también declaró que las pruebas que Abrego García presentó en su solicitud de protección debido a su temor a ser torturado o asesinado por el gobierno salvadoreño por haber sido etiquetado como miembro de la pandilla MS-13 son "insuficientes".

El juez Taylor dijo que cuando Abrego García estuvo detenido en la mega prisión CECOT de El Salvador, no fue sometido a "las condiciones descritas en la evidencia de las condiciones de su país", y agregó que Abrego García indicó que no fue "señalado específicamente" por los guardias de CECOT "antes de que comenzara su maltrato o mientras estaba ocurriendo".