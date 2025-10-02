Ataque en sinagoga de Yom Kippur deja dos muertos en Manchester, Reino Unido

Un agresor atropella a peatones y apuñala a un guardia de seguridad cerca de una sinagoga en Manchester.

Un sospechoso fue abatido a tiros por la policía, que acudió al lugar de los hechos tras el informe de un testigo sobre el ataque en el día más sagrado del calendario judío.

La policía afirma que el atacante era un ciudadano británico de ascendencia siria.

El primer ministro británico, Starmer, afirma que se ha reforzado la protección policial en las sinagogas de toda Gran Bretaña "para mantener a nuestra comunidad judía segura".

El ministro de Asuntos Exteriores israelí afirma que el Reino Unido no ha hecho lo suficiente para frenar el antisemitismo.

MANCHESTER, Inglaterra, 2 de octubre de 2025) - Dos hombres murieron el jueves cuando un hombre atropelló a peatones y apuñaló a un guardia de seguridad en un ataque ocurrido en una sinagoga donde los fieles celebraban Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, según informó la policía británica y Reuters.

La Policía del Gran Manchester indicó que se cree que el hombre que perpetró el ataque en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el distrito de Crumpsall de la ciudad, en el norte de Inglaterra, es Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria.

ATENTADO EN MANCHESTER DECLARADO INCIDENTE TERRORISTA

Un video compartido en redes sociales y verificado por Reuters mostró a policías disparando a un hombre dentro del perímetro de la sinagoga, mientras otro hombre yacía en el suelo en un charco de sangre, aparentemente con un velo judío tradicional.

"¡Tiene una bomba, váyanse!", gritó un policía armado a los espectadores, segundos antes de que se escuchara un disparo.

La vecina Angela Crawshaw declaró a Reuters que había visto a tres policías apuntando con armas a un hombre en el aparcamiento de la sinagoga, diciéndole: "Quieto, no te muevas o disparamos".

"Entonces dispararon y cayó al suelo. Luego intentó levantarse y moverse de nuevo, y le dispararon de nuevo. Y entonces cundió el pánico", declaró.

Posteriormente, se llamó a una unidad de desactivación de explosivos al lugar, pero la policía confirmó que el dispositivo que llevaba el sospechoso no era viable. La policía dijo que estaba trabajando para comprender la motivación detrás del ataque y que no pudo encontrar registros de que el sospechoso hubiera sido remitido previamente al programa de contrarradicalización del país, Prevent.

El oficial antiterrorista de mayor rango de Gran Bretaña, Laurence Taylor, declaró que se había declarado un incidente terrorista.

Dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60 fueron arrestados bajo sospecha de preparar actos terroristas.

"Las comunidades de todo el Reino Unido que normalmente celebrarían este día sagrado ahora están de luto y preocupadas por su seguridad", declaró Taylor a la prensa. "Quiero ser claro: la policía británica se está movilizando. Y movilizándose con rapidez".

STARMER PROMETE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD JUDÍA

El antisemitismo se ha disparado a niveles récord en Gran Bretaña desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra israelí en Gaza.

El primer ministro Keir Starmer, quien se retiró prematuramente de una cumbre europea en Copenhague para presidir una reunión de emergencia en Londres, prometió hacer todo lo posible para brindar seguridad a la comunidad judía y desplegó más policías en las sinagogas.

"Debemos ser claros: es un odio que está resurgiendo, y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más", declaró.

"A cada judío de este país, también quiero decirles esto: sé cuánto miedo albergan en su interior, de verdad. Por eso, en nombre de nuestro país, les expreso mi solidaridad, pero también mi tristeza por el hecho de que aún tengan que vivir con estos temores". Pero Gideon Saar, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que ha criticado a Gran Bretaña por su reciente decisión de reconocer un Estado palestino, dijo que las autoridades no habían logrado frenar el antisemitismo y "efectivamente permitieron que persistiera".

"Hay que decir la verdad: la flagrante y desenfrenada incitación antisemita y antiisraelí, así como los llamamientos a apoyar el terrorismo, se han convertido recientemente en un fenómeno generalizado en las calles de Londres, en ciudades de toda Gran Bretaña y en sus campus universitarios", declaró Saar en X.

"Esperamos más que palabras del gobierno de Starmer".