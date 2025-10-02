Ministro Padrino López denuncia acoso militar de EEUU sobre el pueblo venezolano

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López Credito: Agencias

2 de octubre de 2025.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, denunció este jueves el acoso militar que lleva a cabo el Gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo venezolano, con la presencia de aviones de combate en el Caribe cercano.



Durante la presentación de un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en defensa de la integridad territorial, indicó que «hemos detectado, el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela, dentro de la región de información de vuelo de Maiquetía, más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos, y volando a una altura de 35.000 pies», declaró.



Explicó que se trata de aviones de combate que EEUU se ha atrevido a acercar a las costas venezolanas, siendo verificada por una informada dada por una línea área internacional.



El también ministro para la Defensa indicó que nunca habían visto este despliegue de aviones, que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35.



«Sabemos el despliegue que hay, pero atreverse a acercarse al territorio venezolano… Los estamos viendo. Eso no nos intimida, no intimida al pueblo venezolano», enfatizó.



Padrino López recalcó que la presencia de estos aviones es una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación. «Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela, que lo que quiere es paz», reiteró.



Añadió que las órdenes ya están dadas y que solo resta cumplirlas para garantizar la defensa del territorio.



El Gobierno venezolano ha denunciado en varias ocasiones, y ante instancias internacionales, la amenaza que representa para la región el despliegue militar de EEUU en el Caribe.