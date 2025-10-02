Un barco de Flotilla Sumud rompe asedio israelí y entra en aguas de Gaza

Una embarcación de la flotilla humanitaria logra llegar a aguas de Gaza Credito: Agencias

Un barco de la Flotilla Global Sumud logra ingresar a las aguas territoriales de la Franja de Gaza burlando el sistema de navegación marítima del régimen sionista.

A pesar de que las fuerzas de ocupación han preparado severos obstáculos para la Flotilla Global Sumud y han capturado 13 barcos de esta Flotilla, las fuentes de noticias han anunciado que el barco Mikeno ha logrado eludir el sistema de navegación marítima del régimen israelí y entrar en las aguas territoriales de Gaza.

En este contexto, el corresponsal del canal catarí Al Jazeera que se encuentra en Mikeno, informó de que dicho barco ha entrado a las aguas territoriales de la Franja de Gaza.

De igual manera, los rastreadores marítimos mostraron que el barco con una sola persona pudo ingresar a las aguas de Gaza a través de una ruta separada, mientras que otros barcos de la Flotilla fueron interceptados y capturados por el ejército israelí.

Anteriormente, el rastreador de la Flotilla anunció el cambio del estado de casi todos los barcos de la flota de 44 embarcaciones a ‘interceptados’ o ‘presumiblemente interceptados’ por la marina israelí.

También, avisó que aún navegan cuatro embarcaciones, entre ellas la Summertime-Jong y la Shireen, ambos barcos de apoyo legal que transportan abogados.

Mikeno se ha acercado a unos 11 km de la costa de Gaza, pero se perdió comunicación alrededor de las 08:21 UTC, según los medios locales.

El miércoles, la Flotilla Sumud que transportaba a unos 500 activistas a bordo de casi 44 embarcaciones, fue abordada por fuerzas israelíes cerca de las aguas territoriales de Gaza. Los activistas a bordo fueron detenidos y trasladados a Israel.

A inicios de septiembre, la Flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos con más de 500 activistas a bordo, zarpó para romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria, en particular suministros médicos, a Gaza.

Tras la medida israelí, miles de personas por todo el mundo se manifestaron en las calles de muchas ciudades en Europa y América Latina para condenar el ataque de Israel a la flotilla Sumud, que pretendía llevar ayuda a Gaza.