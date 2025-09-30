Maduro adelanta la Navidad con la apertura de 177 ferias este 1 de octubre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que durante la Navidad se activa aún más la actividad comercial en el país, por lo que prevé que este año la economía crezca más de los nueve puntos alcanzados en los primeros tres trimestres del año, «se superará en los últimos meses del 2025, pues el comercio durante la época navideña empuja la economía nacional, de manera impresionante», dijo.

Afirmación que hizo el jefe de Estado, durante el programa 92, Con Maduro+, al destacar que este crecimiento de la economía, también se debe a la producción nacional, menos importaciones, lo que permite que haya un aumento exponencial en este ámbito.

Por su parte, el Ministro para el Comercio Nacional Luis Villegas informó que el 01 de octubre se inaugurarán más de 177 Ferias Navideñas en todo el territorio nacional, que contarán con diversos expositores de cultura, pintura, juguetes, materia prima para hallacas, calzado y ropa, siguiendo un cronograma de integración con las Grandes Misiones de Nuevas Generaciones con el fin de ofrecer disfrute a todos los ciudadanos visitantes.

Maduro insistió en que gracias al desarrollo de la "democracia completa, vamos construyendo una economía con participación directa; es decir, que el productor lleva su producto directo al consumidor, lo que garantiza más calidad y un mejor precio".

Aunado ello, el presidente Maduro indicó que durante esta temporada navideña abrirán sus puertas nuevos supermercados, en los que también se ofrecerán productos elaborados por venezolanos.

En tal sentido, reiteró del 90 por ciento de la mercancía que se vende en estos establecimientos son de producción nacional. Finalmente, aseveró que "la estrategias del Gobierno Bolivariano están determinando el presente y futuro de la patria".