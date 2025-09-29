El aeropuerto de Atlanta pierde millones en fondos federales por mantener sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión

ATLANTA, Georgia, 29 de septiembre de 2025 - El aeropuerto más transitado del mundo ha perdido millones en fondos federales para mantener sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), según funcionarios, Noticias de Atlanta Primero.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ha perdido $37.5 millones en fondos federales.

En una carta entre Hartsfield-Jackson y la Administración Federal de Aviación (FAA), la agencia federal indicó que no participaría en varios proyectos aeroportuarios “debido a la negativa o incapacidad de la ciudad para firmar sus ofertas de subvención estándar”.

Esos proyectos, que incluyeron la sustitución del pavimento de las calles de rodaje, la renovación de los baños de la terminal y un proyecto de seguridad para el aeródromo norte, tienen un costo de más de $50 millones.

En respuesta a la FAA, la ciudad indicó que si bien “puede y está dispuesta a aceptar fondos de subvención de acuerdo con la ley federal”, no firmaría una oferta de subvención que le exija aceptar “la DEI y otras disposiciones”.

Si bien esos fondos se han agotado, la ciudad de Atlanta podría recuperar aproximadamente $19,6 millones en fondos federales futuros si se modifican las políticas, dijeron funcionarios a Atlanta News First.

En un comunicado, un portavoz de la oficina del alcalde Andre Dickens afirmó que la ciudad confía en que el aeropuerto podrá buscar financiación alternativa para impulsar estos proyectos sin afectar a los clientes ni a los proveedores de servicios aeroportuarios.

“La financiación federal para el aeropuerto, si bien es importante, representa menos del 10%, aproximadamente mil millones de dólares durante los próximos seis años, del programa de capital total del aeropuerto durante el mismo período”, declaró el portavoz. “La ciudad está evaluando todas las opciones para garantizar la conformidad con nuestros valores tradicionales, la política local y la legislación federal, y confiamos en que el aeropuerto estará bien posicionado para recibir fondos federales en el futuro”.

La eliminación de las iniciativas de DEI ha sido un punto central para el presidente Donald Trump y su administración desde que asumió el cargo por segunda vez. En enero, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a la DEI.