(VIDEO) Dennis Small: "Milei sabe que se está hundiendo. Dolarización es un sistema totalmente especulativo"

Domingo, 28 de septiembre de 2025.- DENNIS SMALL: "Milei sabe que se está hundiendo. Dolarización es un sistema totalmente especulativo"Dennis Small, experto en política internacional, analiza de manera profunda la situación económica y política de Argentina, vinculándola con las decisiones de Javier Milei y el contexto financiero global. Señala que el país enfrenta un crecimiento de la pobreza y la indigencia, un aumento de la deuda pública y de la inflación, mientras que disminuyen el gasto público, el salario real y el valor del peso. Explica que “hay una relación directa entre aumentos de la deuda y aumentos de la pobreza en Argentina como en el resto del mundo” y critica que los instrumentos financieros prioricen la especulación sobre la inversión productiva.En este sentido, Small menciona que la orientación estratégica de Londres y Washington busca mantener “una burbuja especulativa de unos 2,000 billones de dólares” y advierte que cualquier intento de sostenerla con emisión monetaria o criptomonedas generará inflación y consecuencias negativas para la economía cotidiana. Según el analista, estas dinámicas financieras están detrás de conflictos internacionales, guerras y genocidios, como los observados actualmente en Gaza.