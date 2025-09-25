Secretario de Defensa Pete Hegseth ordena una reunión urgente e inusual de cientos de generales y almirantes

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Base Aérea Selfridge de la Guardia Nacional, Michigan. () Credito: Scott Olson/Getty Images

25 de septiembre de 2025.-El Pentágono ha convocado a oficiales militares de todo el mundo a una reunión en Virginia. Ni siquiera los generales de alto rango y sus estados mayores conocen el motivo de la reunión, El Correo de Washington fue el primero en informar sobre la reunión la madrugada del jueves-CNN.com.

Cientos de generales y almirantes estadounidenses de todo el mundo han sido convocados a Virginia para una reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el próximo martes, según informaron varios funcionarios estadounidenses a CNN, aunque se desconoce el motivo de la reunión.

Se espera que la reunión se celebre en la instalación militar de Quantico, Virginia, según informaron varios funcionarios, añadiendo que nadie parece saber de qué se trata, ni siquiera el general y los oficiales de alto rango, ni por qué se añadió repentinamente al calendario.

Una fuente cercana comentó haber escuchado teorías que van desde una prueba física grupal hasta recibir información sobre el estado del Departamento de Defensa y un despido masivo de oficiales. Sin embargo, independientemente del motivo, la repentina convocatoria de tantos altos mandos militares es sumamente inusual.

"Se les conoce como el juego del calamar de los generales", bromeó un funcionario.

Algunos funcionarios también expresaron su preocupación por la seguridad de tener a tantos oficiales de alto rango reunidos en un mismo lugar al mismo tiempo. Un asesor del Congreso declaró a CNN que, a menos que Hegseth planeara anunciar "una nueva campaña militar importante o una reestructuración completa de la estructura de mando militar, no se me ocurre una buena razón para ello".

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth se dirigirá a sus altos mandos militares a principios de la próxima semana. El Pentágono no respondió a preguntas específicas sobre el propósito de la reunión ni si la directiva era para todos los generales y altos mandos militares.

Durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval el jueves por la tarde, el presidente Donald Trump respondió a una pregunta sobre la próxima reunión diciendo: "¿No es agradable que venga gente de todo el mundo a reunirse?".

Trump afirmó que la reunión estaría, al menos parcialmente, relacionada con una revisión de equipo militar.

"Tenemos el mejor equipo del mundo", declaró. "Muchos generales quieren estar aquí. También visitarán los sitios donde se encuentran los equipos. Hablarán sobre las armas más nuevas".