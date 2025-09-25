(VIDEO) El triste final de los Milei

"Los cagaste de hambre, los cagaste a palazos, les disparaste y creés que podés hacer campaña"

El triste final de los Milei

El triste final de los Milei

El triste final de los Milei

Jueves, 25 de septiembre de 2025.- Roberto Navarro, dirigiéndose directamente al presidente Milei, le señaló: ayer perdiste la calle.

El problema del gobierno es que le afanaron a los discapasitados.

El presidente quiere salir a la cale para hacer campaña, pero no puede, son sicópatas que desconocen las consecuencias de sus actos..

Milei no puede salir a la calle.

No tiene gente que lo va a apoyar, solamente tiene gente que lo va a putear.

Los cagaste de hambre, los cagaste a palazos, les disparaste y creés que podés hacer campaña, raja fachito, raja


