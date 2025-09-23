Conferencia continental en defensa del derecho a la migración se realizará en México el 27 de septiembre

23 de septiembre de 2025.- El 27 de septiembre, en la Ciudad de México, se efectuará la conferencia en defensa del derecho a migrar y la soberanía de América latina y el caribe. Han confirmado la asistencia personalidades destacadas, parlamentarios y representantes de sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Guadalupe, la Guayana Francesa y Martinica, entre otros



Esta reunión continental ocurre en momentos de fuertes choques entre potencias cuyo motor principal es la ofensiva militar, diplomática y comercial de EEUU para tratar de remontar su declive como potencia hegemónica, y arrancar concesiones y someter a China, a Europa y a otros rivales. El brutal genocidio del pueblo palestino, la deportación de miles de inmigrantes, y sucesivos ataques a países latinoamericanos, La descertificado de Colombia en la lucha contra las drogas por primera vez en casi tres décadas; la imposición de aranceles a Brasil y el ingrediente político del juicio a Bolsonaro. Con sancionar al juez responsable.



La instalación de una flota en el Mar Caribe y frente a las costas venezolanas, las amenazas de invasión y el bombardeo de una lancha por la aviación estadounidense. El traslado de tropas a Puerto Rico, volviendo a militarizar la isla. El estacionamiento de tropas norteamericanas en Panamá (donde han sido fuertemente reprimidas importantes huelgas). El anuncio de tropas en Ecuador, las negociaciones con Milei para avanzar en la instalación de bases aeronavales La conferencia ha estado presidida por una serie de reuniones preparatorias virtuales y presenciales en seis países del continente.



Jana Silverman, dirigente de Los Demócratas Socialistas (DSA) de Estados Unidos, explicó que no podemos separar el tema de la inmigración de otros problemas de la clase trabajadora, porque Estados Unidos es un país construido por trabajadores migrantes, que representan el 18% de la población, más de 52 millones. Y no esperaremos una resolución en los tribunales ni en el Congreso, porque será demasiado tarde. Tenemos una campaña contra la aerolínea Avelo, que se lucra operando vuelos de deportación. Queremos prohibir esta compañía y ya lo hemos logrado en Los Ángeles. Por lo tanto, la resistencia es posible; por eso nos enorgullece enviar a los dos copresidentes de la DSA a la Conferencia en México.



De las reuniones preparatorias han surgido, como resultado, la responsabilidad que tienen los gobiernos progresistas nacidos de los movimientos populares de unir fuerzas contra las agresiones de Trump. Ningún país puede resistir solo las presiones del imperialismo estadounidense. También está la urgencia de ayudar a organizar una movilización unida de los pueblos latinoamericanos, junto con los trabajadores estadounidenses y canadienses.



Se necesita una respuesta amplia y unida

