República Dominicana afirma haber incautado cocaína que se encontraba en una lancha rápida destruida por la Marina de Estados Unidos

Un miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana custodia paquetes de cocaína en Santo Domingo el domingo. Credito: Orlando Barria/EPA/Shutterstock / Orlando Barria/EPA/Shutterstock

La Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana informó que recuperó 377 paquetes de cocaína de la embarcación.

BOGOTÁ, Colombia 23 de septiembre de 2025.— Las autoridades de República Dominicana anunciaron el domingo la confiscación de parte de la cocaína transportada por una lancha rápida que fue destruida recientemente por la Armada de Estados Unidos, en el marco de una controvertida misión antinarcóticos del gobierno de Trump en el Caribe sur, informó La Prensa Asociada.

En una conferencia de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana informó la recuperación de 377 paquetes de cocaína de la embarcación que presuntamente transportaba 1.000 kilogramos de la droga.

Las autoridades indicaron que la embarcación fue destruida a unas 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, una pequeña isla perteneciente a República Dominicana. Indicaron que la Armada de República Dominicana trabajó en conjunto con las autoridades estadounidenses para localizar la lancha rápida que presuntamente intentaba atracar en República Dominicana y utilizar el país como "puente" para transportar cocaína a Estados Unidos.

"Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos y República Dominicana realizan una operación conjunta contra el narcotráfico en el Caribe", declaró la dirección en un comunicado.

En agosto, Estados Unidos envió ocho buques de guerra y un submarino al sur del Caribe, en lo que la administración Trump ha descrito como una misión para combatir el narcotráfico.

La Casa Blanca afirma que la flotilla ha destruido hasta el momento tres lanchas rápidas que transportaban drogas en ataques separados que han causado la muerte de más de una docena de personas a bordo.

Grupos de derechos humanos han afirmado que los ataques contra las embarcaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales, y el viernes dos senadores demócratas presentaron una resolución en el Congreso que busca impedir que la administración lleve a cabo nuevos ataques.

La administración Trump afirma que al menos dos de los barcos hundidos partieron de Venezuela, cuyo presidente es a menudo descrito por funcionarios de la Casa Blanca como narcotraficante y líder de una banda conocida como el Cártel de los Soles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones y ha descrito el despliegue naval estadounidense en el Caribe como un ataque contra su país.