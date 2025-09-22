La Casa Blanca niega que El "Zar de la Frontera" Tom Homan haya recibido una bolsa con Dólares en una investigación del FBI

Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Trump, frente a la Casa Blanca este mes. No respondió a las solicitudes de comentarios este fin de semana sobre los informes de que había aceptado una bolsa de dinero el otoño pasado de agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por empresarios. Credito: Doug Mills/The New York Times

Personas familiarizadas con una investigación encubierta del FBI afirman que el zar fronterizo de Trump fue grabado en una cinta de audio aceptando una bolsa de Cava con 50.000 dólares el año pasado.

22 de septiembre de 2025.- Una portavoz de la Casa Blanca negó el lunes que el jefe de la frontera del presidente, Tom Homan, aceptara una bolsa con 50.000 dólares en efectivo como parte de una investigación encubierta del FBI en septiembre pasado, contradiciendo las noticias sobre el caso, según informó Los Tiempos de Nueva York el sábado.

Agentes del FBI que trabajaban de forma encubierta grabaron una grabación de audio de la reunión de septiembre de 2024 en la que el Sr. Homan aceptó el dinero en una bolsa de la cadena de comida rápida Cava.

En la grabación, Homan parecía aceptar ayudar a los agentes que se hacían pasar por empresarios a obtener lucrativos contratos federales relacionados con la seguridad fronteriza en un posible segundo gobierno de Trump, según personas que solicitaron el anonimato para dar más detalles del caso.

La investigación fue cerrada por el Departamento de Justicia de Trump este año, lo que frustró a algunos de los que trabajaron en ella, según estas personas.

Al ser preguntada por los periodistas sobre el destino del dinero que recibió el Sr. Homan, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó el lunes las versiones publicadas y afirmó que el presidente Trump seguía apoyando plenamente a su zar fronterizo.

"El Sr. Homan nunca aceptó los 50.000 dólares a los que se refiere", declaró la Sra. Leavitt. "Este fue otro ejemplo del uso del Departamento de Justicia de Biden como arma contra uno de los partidarios más firmes y elocuentes del presidente Trump en plena campaña presidencial".

Añadió que los agentes del FBI actuaron de forma encubierta para "tender una trampa a uno de los principales aliados y partidarios del presidente, alguien que sabían muy bien que asumiría un cargo en el gobierno meses después".

El presidente y su equipo "apoyan a Tom Homan al 100 por ciento, porque no hizo absolutamente nada malo y es un valiente servidor público", declaró la Sra. Leavitt.

El Times informó el sábado que altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Emil Bove III, habían expresado su escepticismo sobre el caso ya en febrero. Una persona familiarizada con el caso afirmó que las pruebas reunidas no cumplían todos los requisitos para ser consideradas delitos federales relevantes, como soborno o conspiración, mientras que otra sostuvo que el caso se cerró prematuramente, antes de que se pudieran reunir dichas pruebas.