Organizaciones benéficas rompen vínculos con Sarah Ferguson la duquesa de York por el correo electrónico de Jeffrey Epstein

La realeza británica asiste al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, Castillo de Windsor. Sarah Ferguson se marcha tras asistir al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, Castillo de Windsor, Reino Unido, 31 de marzo de 2024. Credito: REUTERS/Hollie Adams/Pool/Foto de archivo. Adquisición de derechos de licencia.

22 de septiembre de 2025.-Siete organizaciones benéficas han destituido a la duquesa de York como mecenas o embajadora tras la aparición de un correo electrónico de 2011 en el que llamaba al delincuente sexual Jeffrey Epstein su "supremo amigo" y parecía disculparse por sus críticas públicas, informó Reuters.

Julia's House, un hospicio infantil, fue la primera en destituir a Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, alegando que era "inapropiado" que continuara en el cargo.

El Teenage Cancer Trust, la Natasha Allergy Research Foundation, la Children's Literacy Charity, la National Foundation for Retired Service Animals y Prevent Breast Cancer también anunciaron la destitución de la duquesa como mecenas.

La British Heart Foundation anunció que dejaría de ser su embajadora.

Un portavoz de la duquesa declaró que no haría comentarios sobre las decisiones de las organizaciones benéficas.

Esto se produce después de que los periódicos Mail on Sunday y Sun publicaran un correo electrónico de 2011 de la duquesa a Epstein, que parece haber sido enviado después de que ella afirmara públicamente haber roto el contacto con él.

En el correo electrónico, pareció disculparse en privado por su rechazo público a Epstein, diciendo: "Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia".

Esto pareció contradecir su denuncia pública de Epstein en una entrevista anterior ese mismo año, en la que afirmó que su relación con él había sido un "enorme error de juicio" y que "lo que hizo estuvo mal y por lo que fue encarcelado con razón".

Un portavoz de la duquesa afirmó que el correo electrónico posterior que envió a Epstein, describiéndolo como amigo, se había enviado porque intentaba contrarrestar una amenaza suya de demandarla por difamación, y que aún lamentaba profundamente cualquier relación con él.

"Este correo electrónico se envió en el contexto de un consejo que recibió la duquesa para intentar calmar a Epstein y sus amenazas", declaró su portavoz en un comunicado, tras la publicación del correo electrónico a Epstein el fin de semana.

El intercambio de correos electrónicos tuvo lugar varios años después del encarcelamiento de Epstein por delitos sexuales en 2008.