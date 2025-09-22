Se trata del control del agua, la energía y billones en minerales ocultos

(VIDEO) Los talibanes acaban de sorprender al mundo con lo que están construyendo

Por: |

Los talibanes acaban de sorprender al mundo con lo que están construyendo, se trata del control del agua

Control de la Energía

Y control de los minerales ocultos

Lunes, 22 de septiembre de 2025.- Afganistán se está transformando de formas que el mundo nunca imaginó. Desde el canal Qosh Tepa hasta la reactivación del gasoducto TAPI de 10.000 millones de dólares, enormes represas y la creación de la Nueva Ciudad de Kabul, los talibanes están levantando megaproyectos que podrían cambiar el futuro de Asia.

Pero estos desarrollos no se tratan solo de construcción: se trata del control del agua, la energía y billones en minerales ocultos. Y con China expandiendo silenciosamente su corredor CPEC de 60.000 millones de dólares directamente hacia Afganistán, las apuestas son aún más altas.

