40 minutos infernales en una cárcel de Ecuador: muertos, explosiones y policías secuestrados en una batalla narco

Al menos catorce personas murieron en un salvaje enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. Además se registraron 14 heridos y la fuga de una cantidad aún no precisada de presos.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este lunes hora local (4 de la Argentina y, según videos difundidos en redes sociales, se registraron dos fuertes explosiones y varios disparos.

Según informaron medios ecuatorianos, un grupo de presos vinculados a una banda narco fingió una emergencia médica dentro del pabellón Zaruma del Centro de Rehabilitación Social de Machala.

Un guardia penintenciario que acudió a la emergencia fue emboscado, reducido y asesinado a tiros. Fue identificado como José Gabriel Pacheco Ruiz, de 36 años.

Fue entonces que los presos salieron de sus celdas y comenzaron una cacería en otros pabellones, presuntamente motivos por una pelea entre bandas enfrentadas por el negocio del narcotráfico.

Al ingresar al lugar, la Policía constató que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados. Las autoridades han recapturado por el momento a 13.

"Se ha logrado ya tomar el control" del centro de reclusión de Machala, ciudad costera cerca de la frontera con Perú, dijo el comandante Calle. La cárcel tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba al doble de detenidos.

El enfrentamiento duró unos 40 minutos, y los reclusos utilizaron armas de fuego, "bombas, granadas", detalló Calle.

Los disparos alertaron a los guardias penitenciarios y policías que custodiaban el lugar. Al ingresar al pabellón los reclusos asesinaron al guardia y secuestraron a otros policías, según Calle.

De acuerdo con el comandante, los presos asesinados pertenecían a las bandas de Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia en Ecuador. El policía atribuyó los asesinatos a "peleas" entre bandas.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de bandas del narcotráfico, protagonistas de matanzas que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.