Un hombre muere ahogado después de salvar a dos niños en el río Orinoco

Credito: Agencias

Un ciudadanos que respondía al nombre de Alexander de Jesús Idrogo, de 46 años, falleció luego de rescatar a dos niños que se estaban ahogando cuando se bañaban en la orilla del río Orinoco, en el Terminal de Ferrys y Chalanas de San Félix. El suceso se registró durante la noche de este domingo 21 de septiembre.

Según versiones de los familiares de la víctima, Idrogo avistó la situación de los menores y luego de rescatarlos, no logró salir del río, ahogándose.

Comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la Dirección Policial de Espacios Acuáticos se apersonaron al lugar, para hacer el levantamiento del cuerpo y determinar las causas que conllevaron a que Idrogo perdiera la vida.

 

