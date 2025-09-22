Carta a Trump expone datos comprobados de que Venezuela es territorio libre del narcotráfico

El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió una carta oficial a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que rechaza los señalamientos sobre presuntos vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico, y presenta datos del Informe Mundial de Drogas de la ONU que ubican a Venezuela como territorio no relevante en la producción ni tránsito de estupefacientes.

El contenido de la misiva fue revelado por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, este domingo, la cual va acompañada de dos mapas y datos avalados por organismos internacionales, que constatan a Venezuela como territorio libre de cualquier actividad ilícita.

Estos datos, verificables y comprobados, indican que el 87 % de la droga producida en Colombia se moviliza por el Pacífico, el 8 % por la Guajira, y apenas un 5 % intenta cruzar por Venezuela, donde más del 70 % de ese volumen ha sido interceptado y destruido este año. Además, se reporta la neutralización de 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico.

"En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela: somos un territorio libre de actividades ilícitas, de paz y seguro. La amenaza militar contra Venezuela, el Carbe y Suramérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la Celac", refirió la Vicepresidenta en Telegram.

En la misiva, el presidente Maduro alertó que se busca, con fake news y operaciones encubiertas, atacar a Venezuela, por lo que instó a su homólogo de Estados Unidos unir voluntades para derrotar la campaña de mentiras "que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica, como siempre visualizó nuestro Libertador Simón Bolívar".

Igualmente, advierte que tales señalamientos podrían escalar hacia un conflicto armado de consecuencias catastróficas para el continente.

El mandatario destaca que la cooperación con el enviado especial Rick Grenell ha sido constante y directa, y reitera su disposición a mantener canales abiertos para superar los "ruidos mediáticos".

La carta también hace referencia al pronunciamiento de la Celac que ratifica a América Latina y el Caribe como territorio de paz, e invita a Trump a preservar ese principio mediante el diálogo y el entendimiento. Maduro concluye reafirmando su compromiso con la paz y la vida.

Rodríguez relató que la carta fue entregada a un intermediario suramericano para hacerla llegar a su destinatario, pero que en vista de que la misma fue filtrada parcialmente por medios estadounidenses "el Gobierno venezolano asume la responsabilidad" de dar a conocer públicamente su contenido.

Reiteró que "Venezuela, en perfecta unión popular, militar y policial, seguirá defendiendo su derecho a la soberanía, a la paz y al sagrado legado de nuestro Libertador Simón Bolívar".